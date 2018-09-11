Report: Россия в состоянии поддержать курс национальной валюты - АНАЛИТИКА

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В последнее время обесценивание российского рубля по отношению к инвалюте, включая доллар США, ускорилось.

Аналитическая группа Report полагает, что это связано скорее с политическими факторами, в том числе с вероятностью расширения списка санкций, применяемых в отношении России.

Следует отметить, что Россия выводит большие объемы нефти, газа и другого сырья на мировой рынок. Из-за быстрого роста мировой экономики цены на сырье нормальные, в связи с чем нет никаких проблем с поступлением инвалюты в Россию. Тем не менее вероятность санкций ограничивает инвестиции в государственные и частные ценные бумаги страны, ускоряет отток капитала и на фоне рисков стимулирует повышение учетной ставки Банком России (ЦБ). В то же время политическая напряженность между Соединенными Штатами и Россией растет в результате расширения военных операций в Сирии. Все это сказывается на курсе рубля. В конечном итоге, курс доллара в России на прошлой неделе вырос на 0,5%, до 70,26 рубля. Это самое высокое значение с марта 2016 года. Годовая процентная ставка 10-летних российских гособлигаций повысилась на 0,1%, до 9,33%.

Ситуация также может рассматриваться с позиции общей перспективы развивающихся стран. Если финансовое положение России, имеющей лучшие фундаментальные показатели, чем Турция, Аргентина и ЮАР, ухудшится, инвесторы могут вывести свои средства из страны. Это нанесет ущерб не только России, но и экономикам других развивающихся стран, а также развитых стран, связанных с ними торговыми отношениями.

Тем не менее, сальдо внешней торговли России остается положительным. Это означает, что экспортный потенциал страны не исчерпан, и она в состоянии поддержать курс национальной валюты. Если Россия в ответ на санкции откажется от доллара во внешней торговле, это повысит устойчивость рубля к политическим факторам. С этих позиций облигации страны являются достаточно доходными.

Что касается воздействия ситуации в России на Азербайджан, в основном из соседней страны импортируются промышленные полуфабрикаты, машины и оборудование, транспортные средства и продукты питания. Большинство из них предназначены для предпринимательских целей, а удешевление их импорта в Азербайджан в связи с падением рубля может привести к снижению себестоимости отечественной промышленной продукции и стимулировать производство.

В то же время продовольствие и сельскохозяйственные продукты составляют 30% экспорта Азербайджана в Россию. Последние взаимные санкции между Европейским союзом и Россией ограничили поток европейских товаров в соседнюю страну и увеличили спрос на азербайджанские товары. Поэтому ослабление рубля не приведет к снижению экспорта из Азербайджана в Россию, но оно может способствовать сокращению денежных переводов от проживающих и работающих в России граждан Азербайджана.