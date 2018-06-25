Report: Результаты президентских выборов в Турции положительно повлияли на экономику страны - АНАЛИТИКА

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Победа нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции положительно повлияла на экономику страны.

Как сообщает аналитическая группа Report, в первую очередь национальная валюта страны за короткий срок подорожала примерно на 2,2% и 1 доллар США приравнялся к 4,56 лир.

Кроме того, индекс Стамбульской фондовой биржи (BIST 100) вырос почти на 4%, а стоимость облигаций Турции, выпущенных в обращение до 2028 года в долларах США, возросла. В настоящее время их доходность составляет 6,992%, что на 0,106% меньше по сравнению с периодом до выборов.

Все это свидетельствует о росте интереса к рынку ценных бумаг Турции. Дело в том, что отсутствие смены власти говорит об отсутствии резких изменений, и прогнозируемые инвесторами показатели политических и экономических рисков для Турции пока снизились.

После этого начало функционирования новой системы управления и продолжение положительной тенденции на финансовых рынках в ближайший год будет связано с платежным балансом и такими экономическими показателями, как инфляция и безработица.