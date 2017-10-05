Report: Решения ФРС не представляют угрозы для азербайджанского маната

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Решения Федеральной резервной системы США (ФРС) относительно сокращения баланса с октября и возможного повышения учетной ставки в декабре не представляют угрозы для азербайджанского маната.

Аналитическая группа Report полагает, что шаги ФРС приведут к укреплению доллара на 4% на глобальном финансовом рынке, тем не менее, он будет дешевле своего главного соперника евро на 8-9% по сравнению с началом года: "В первой половине 2018 года вновь ожидается падение стоимости доллара".

В качестве причины можно указать проводимую правительством США политику дешевого доллара, нацеленную на ускорение инфляции и темпов роста экономики США. Наряду с этим, американская сторона будет пытаться посредством крупных хедж-фондов и официальных заявлений удержать нефть на уровне 55 долларов/баррель, что в свою очередь стимулирует инфляционные процессы в экономике США.

"По этой причине нет никакой угрозы для маната до второй половины 2018 года. Однако со второй половины 2018 года доллар, скорее всего, резко укрепится из-за высоких процентных ставок в США и значительной разницы с процентными ставками в других развитых странах. Это окажет негативное влияние на валюты развивающихся стран и спровоцирует падение цен на нефть. На этом фоне в Азербайджане возникнет риск девальвации, и мы прогнозируем, что к 2020 году курс доллара США достигнет 3 AZN/USD", - сказали аналитики.