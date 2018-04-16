Report: Происходящее вокруг Сирии окажет влияние на мировую экономику

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Последняя атака на Сирию со стороны западной коалиции, включая США, Великобританию и Францию, не сулит ничего хорошего ни мировой экономике, ни инвесторам.

Аналитическая группа Report считает, что бизнесмены, принявшие решение о продажах акций после новости о воздушной атаке, опоздали.

Потому что инвестиционные компании в этом вопросе действуют проворнее индивидуальных инвесторов, моментально реализуя акции, на стоимости которых вышеуказанная атака может негативно отразиться. В конечном итоге, из ситуации без потерь выходят именно компании.

Происходящее вокруг Сирии может расцениваться как шанс приобрести акции по дешевой цене. Судя по тенденции последних ста лет, порой достаточно шести месяцев для того, чтобы биржи стабилизировались, а цена акций достигла докризисного уровня.

Тем не менее, нельзя сказать, что все инвесторы будут рассматривать обострение ситуации в Сирии как подвернувшуюся возможность. Скорее всего, большинство из них займет позицию ожидания и не будут вкладывать деньги в какой-либо финансовый инструмент до первых сигналов о стабильности.