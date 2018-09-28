Report: Прогноз ОПЕК на ближайшие 22 года играет роль в удорожании нефти - АНАЛИТИКА

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent на мировом рынке выросла за последние полтора месяца примерно на 12 долларов или 17%, с 70 до 82 долларов за баррель. Нефть перевалила за отметку в 80 долларов за последние 3-4 дня.

Аналитическая группа Report отмечает, что удорожание связано не только с ростом спроса на нефть, но и другими косвенными факторами. Одним из них является прогноз, обнародованный на собрании Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на прошлой неделе в Алжире.

Генеральный секретарь организации Мухаммад Сануси Баркиндо заявил, что спрос на все виды энергоносителей возрастет с конца этого года. С этой точки зрения нефть будет иметь особое значение. Ежедневный спрос на "черное золото" к 2040 году повысится с нынешних 32 млн до 112 млн баррелей, 95% которого будут обеспечивать развивающиеся страны.

По расчетам, для удовлетворения растущего спроса на нефть потребуются инвестиции в 11 трлн долларов. Огромная цифра формирует мнение участников рынка о том, что поддерживать баланс между спросом и предложением будет непросто. То есть производители нефти (и экспортеры) могут оказаться неспособными вкладывать достаточно средств в этот бизнес. Это стимулирует цены на нефть.

Аналитическая группа Report полагает, что к концу года цена одного барреля нефти достигнет 100 долларов или даже перевалит эту отметку. Тем не менее, в формировании цены определенную роль сыграют результаты следующей встречи ОПЕК, которая состоится в Абу-Даби, столице ОАЭ, 11 ноября этого года.