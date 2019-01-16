Report: Причины удешевления Apple и Amazon - АНАЛИТИКА

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Несколько месяцев назад весь мир говорил о том, что рыночная стоимость американского технологического гиганта Apple и гиганта электронной торговли Amazon перевалила за триллион. Это произошло за счет превышения цены акций - 200 и 2 000 долларов соответственно. Сейчас же акции стоят 150 и 1700 долларов. Иными словами, корпорации потеряли около 20% рыночной стоимости.

Аналитическая группа Report считает, что удешевление Apple связано с судебной тяжбой с производителем микрочипов Microsoft Qualcomm. Так, Qualcomm обвиняет Apple в бесплатном использовании ее программного обеспечения (в нарушение патентных прав). Стороны уже судились в Китае, и суд этой страны запретил продажу смартфонов iPhone на китайском рынке.

Qualcomm также подала иск против Apple в германском суде и потребовала запретить продажи iPhone в стране. Но это требование было удовлетворено частично. Qualcomm требует 18-20 долларов с каждого проданного компанией Apple микрочипа. Apple не намерена платить более 7,5 долларов, и с недавних пор прекратила всякие выплаты Qualcomm. На фоне происходящего акции Apple падают. Тем не менее, не исключено, что тенденция снижения сменится повышением, и цена акций подскочит до 250 долларов.

Что касается падения рыночной стоимости Amazon, это, вероятно, связано с невыплатой дивидендов акционерам, несмотря на то, что чистая прибыль Amazon за прошедший год достигла 8,9 млрд долларов, оборот составил 26,7 млрд долларов, а безналичный оборот - 13,36 млрд долларов.

Некоторые аналитики считают, что падение акций Amazon является тайным планом главы и 16%-ного акционера компании Джефа Безоса. Тем самым он пытается снизить стоимость своей компании и уклониться от налогов. Официальный развод со своей супругой также является частью этого плана.

Тем не менее, тенденция к удешевлению Amazon также может быть временной. Если акции корпорации снова начнут дорожать, не исключено, что цена превысит 2 000 долларов и достигнет 2 300 – 2 400 долларов.