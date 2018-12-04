Report: Причины спада рынка корпоративных облигаций в Азербайджане - АНАЛИТИКА

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В период с января по сентябрь этого года количество сделок с корпоративными облигациями на Бакинской фондовой бирже увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их стоимость за последний год снизилась.

Аналитическая группа Report отмечает, что за 9 месяцев было заключено 744 сделки по реализации долговых инструментов, что на 111 единиц или 17,5% больше прошлогоднего показателя. Стоимость сделок составляет 521,341 млн манатов, что на 22,629 млн манатов или 4,16% меньше по сравнению с цифрой годом ранее.

Спад может быть вызван следующими причинами:

- количество эмитентов, привлекающих средства посредством выпуска облигаций, невелико;

- малое число выпусков облигаций, представляющих различные сектора экономики, снижает интерес инвесторов к рынку;

- компании, которые хотят заимствовать средства на рынке капитала, не отвечают требованиям по размещению облигаций методом открытой подписки;

- потенциальные эмитенты и инвесторы мало осведомлены о преимуществах корпоративных облигаций.

Следует отметить, что в отчетном периоде рынок корпоративных облигаций в основном формировался за счет облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Хотя стоимость биржевых сделок с ипотечными облигациями (435 млн манатов) увеличилась примерно на 15%, стоимость биржевых сделок с другими корпоративными облигациями снизилась примерно вдвое, до 87 млн манатов.

На рынке корпоративных облигаций без участия ИКГФ 79 млн манатов или 91% - это вторичный рынок, в котором 73 млн манатов или 92% сформировано облигациями SOCAR. Высокая доходность этих ценных бумаг, выпущенных в конвертируемой валюте (долларах США), возможность в любое время обменивать их как минимум по номинальной стоимости отвечает интересам инвесторов.

Объем нового рынка прочих корпоративных облигаций за 9 месяцев составил всего 7,55 млн манатов. Хотя в аналогичном периоде прошлого года новшеств в этом направлении не было, в этом году ситуация изменилась в положительную сторону. Но в любом случае показатель в 7-8 млн манатов неудовлетворителен.

По данным Палаты надзора за финансовыми рынками, в январе-сентябре текущего года в стране заключено 2 562 сделок с корпоративными облигациями на сумму 1 896,9 млн манатов. Из них соответственно 27,5% и 29% заключено на БФБ, то есть более 70% рынка корпоративных облигаций сформировано вне биржи.