Report: Прекращение действия соглашения ОПЕК+ неизбежно

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Продолжение действия соглашения ОПЕК + может привести к тому, что в 2018 году глобальное нефтяное предложение превысит спрос.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что в этом случае глобальные запасы нефти вновь начнут расти, в результате чего цены резко упадут. Во избежание такого сценария неизбежным станет прекращение действия соглашения ОПЕК+.

Аналитики отмечают, что во вчерашнем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 и 2018 годах до 97,8 млн и 99,1 млн баррелей в день соответственно.

Уже в ноябре этого года глобальное нефтяное предложение увеличилось на 0,2 млн баррелей, до 97,8 млн баррелей в день. Это самый высокий показатель за год.

МЭА прогнозирует рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, на 1,6 млн баррелей в день в 2018 году. Наибольшая доля в росте будет принадлежать США (870 тыс. баррелей в день). В результате МЭА прогнозирует, что в первой половине 2018 года предложение превысит спрос на 200 тыс. баррелей в день.

Аналитическая группа Report отмечает, что удержание цен на нефть на текущем уровне приведет к росту инвестиций в глобальный нефтяной сектор, объем добычи в США и странах вне ОПЕК увеличится, мировые запасы нефти будут расти, спровоцировав в конечном итоге долговременное падение цен на нефть. По мнению аналитиков, для восстановления баланса на нефтяном рынке цены необходимо срочно откатить к уровню 50-55 долларов за баррель.