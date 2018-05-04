Report: Повышение учетной ставки ФРС в июне негативно скажется на развивающихся странах - АНАЛИТИКА

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) предположительно повысит учетную ставку на запланированном на 12-13 июня очередном заседании.

Аналитическая группа Report полагает, что в этом случае доллар США продолжит укрепляться, что негативно скажется на ряде стран с развивающейся экономикой.

Дело в том, что рост курса доллара США резко снизил интерес инвесторов к фондовым биржам развивающихся рынков. В настоящее время инвестиции на международном уровне в основном ориентированы на доллар. По данным Института международных финансов (Internatinal Institute of Finance), штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, повышение процентных ставок Федрезервом в следующем месяце будет означать отток 50 млрд в долларовом эквиваленте с рынков капитала развивающихся стран. Это серьезный удар по этим странам. Негативное влияние оттока капитала особенно ощутят на себе Турция, Польша и Аргентина.

Тем не менее, странам с развивающейся экономикой следует обратить внимание на уровень повышения цен в Соединенных Штатах. ФРС стремится, чтобы эта цифра не превышала 2,5%. Но уровень инфляции зависит от темпов экономического роста страны. Если темпы роста ВВП в США превысят 3% в оставшуюся часть 2018 года, инфляция ускорится, а доллар подешевеет.

Курс доллара США также могут определить действия, а точнее, заявления президента Дональда Трампа. Однако практика показывает, что доллар способен удерживать курс, независимо от высказываний президента.