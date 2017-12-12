Report: Повышение ставки Федрезервом не повлияет на азербайджанский манат

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Финансовые рынки уверены в повышении учетной ставки на 0,25 процентных пункта на начавшемся сегодня двухдневном заседании Федеральной резервной системы США (ФРС). Аналитическая группа Report полагает, что рост ставок по ведущей мировой валюте не повлияет на азербайджанский манат, курс которого останется стабильным и даже, по результатам проведенного агентством исследования, можно несколько укрепиться.

"Вероятность укрепления маната связана с повышением цен на нефть и положительной конъюнктурой на мировых финансовых рынках. С постепенным привыканием финансовых рынков к факту повышения учетной ставки Федрезервом в странах с резко удешевившейся нацвалютой может возникнуть обратный процесс. К примеру, Россия уже прошла этот процесс и курс RUB/USD здесь упал на 39% - с 88 до 58 рублей за доллар. В Азербайджане тоже возможен откат курса к 1,65-1,67 AZN/USD", - добавили аналитики.

Однако, по мнению аналитиков, этот процесс будет кратковременным: "Доллар начнет укрепляться с конца следующего года, после повышения Федрезервом ставки в 4 этапа. Высокие процентные ставки, негативное влияние процесса сокращения балансов ФРС и ЕЦБ на глобальную ликвидность дадут о себе знать несколько позже".

Аналитическая группа прогнозирует наступление очередного финансового кризиса в начале 2019 года.