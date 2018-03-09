Report: Последнее решение Дональда Трампа может иметь тяжелые последствия

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, решение вступит в силу через 15 дней.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что своим решением намерен защитить 170 тыс. рабочих мест в металлургической промышленности. Однако анализ аналогичной протекционистской политики президента Буша, введенной десятилетие назад, показывает, что было потеряно 200 тыс. рабочих мест в других отраслях.

Отмечается, что введение пошлин больше скажется на Канаде, чем на Китае, на который приходится всего лишь 2% ввозимой в США стали. Между тем Канада обеспечивает 16% американского импорта стали. Тарифы также увеличат материальные затраты Ford и General Motors на 500 млн. долларов в год. Это увеличит стоимость каждого автомобиля на 200 долларов.

Европейский союз угрожает ответными мерами путем введения тарифов на американские товары, такие как джинсы, бурбон и мотоциклы, которые угрожают примерно 190 тыс. рабочих мест. Иностранные правительства могут отказаться от покупки государственного долга США, что приведет к росту процентных ставок и затрат на займы для компаний и потребителей.