Report: Последнее решение ЦБА приведет к снижению процентных ставок только на депозитных аукционах

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Решение Центробанка Азербайджана (ЦБА) о снижении с сегодняшнего дня нижнего предела процентного коридора по операциям ликвидности с 12% до 10% приведет к удешевлению привлекаемых на депозитных аукционах средств (снижению процентных ставок).

Аналитическая группа Report отмечает, что процентный коридор отражает диапазон ставок центробанков по привлекаемым и размещаемым средствам. Снижение нижнего предела, т.е. процента по размещаемым ЦБА средствам, показывает, что на последующих депозитных аукционах ставки начнут падать.

Сохранение верхнего предела процентного коридора, в свою очередь, говорит о том, что ЦБА не планирует выдавать кредиты банкам по низким ставкам (на 1 мая централизованные обязательства составили 6 586,2 млрд манатов). В то же время это приведет к сохранению высоких ставок по привлекаемым коммерческими банками у населения вкладам и депозитам. Это говорит о том, что банки нуждаются в ликвидности, в частности, манатных средствах.

Аналитическая группа Report полагает, что ЦБА в краткосрочной перспективе не намерен снижать верхний предел процентного коридора. Этому будут препятствовать падение цен на нефть на мировом рынке, повышение реального эффективного курса маната в связи с укреплением доллара в странах-торговых партнерах. Если банки начнут снижать процентные ставки, это приведет к оттоку средств из манатных вкладов и увеличит спрос на доллары. "Наблюдения показывают, что даже при привлекательных предложениях по манатным вкладам, спрос населения на доллары продолжает оставаться высоким. Оно не собирается переходить на манатные вклады даже при том, что процентная ставка по долларовым вкладам не превышает 3%. ЦБА потребуется много усилий, чтобы вновь вернуть доверие к манату", - подчеркивают аналитики.