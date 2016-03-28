​Report: Положительное решение ОПЕК может спровоцировать резкое удешевление нефти

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI с начала недели прибавили в цене более 1%. Как сообщает Report, нефть марки Brent, которая за последние две торговых сессии упала в цене на 6,2% - до 39,22 доллара/баррель, сегодня продается по цене 41,5 доллара/баррель. Резкое падение цен на нефть на прошлой неделе объясняется их ростом почти на 50% за предыдущие два месяца.

Традиционно публикуемая американской компанией Baker Hughes информация о количестве активных буровых установок привела к продажам нефти по цене выше 40 долларов за баррель. Так, 18-25 марта количество активных буровых установок сократилось на 15 единиц или 3,9% - до 372 единиц. Таким образом, с начала 2016 года более 150 установок были выведены из эксплуатации.

Согласно еженедельной статистике Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission), рост нефти за последние 7 недель обусловлен не открытием длинных позиций, а закрытием ранее отрытых коротких позиций. Другими словами, позитивная динамика в ценах на нефть наблюдается за счет сокращения коротких позиций.

Как передает Report, важнейшей новостью для рынка станет запланированная в апреле встреча входящих в ОПЕК стран-производителей нефти и государств, не состоящих в картели. Отметим, что пока из членов ОПЕК лишь Ливия и Иран не уточнили свое присутствие на саммите.

Аналитическая группа Report считает, что даже при положительном исходе встречи, если участники согласятся на сокращение объемов добычи, подорожания нефти в долгосрочном периоде не ожидается: "Если цена на нефть достигнет 50 долларов/баррель, количество активных буровых установок в США увеличится, что вновь приведет к резкому падению нефтяных цен. Участники саммита осторожно подходят к этому вопросу, опасаясь, что американские компании займут их нишу на рынке. Поэтому положительного исхода апрельского саммита ждать не стоит. Скорее всего, после саммита цены снизятся до 30 долларов/баррель".