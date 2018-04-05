Report: Пока рано говорить о восходящем тренде доллара - АНАЛИТИКА

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ С начала этого года курс доллара США на мировых финансовых рынках упал до минимума трех последних лет.

Аналитическая группа Report отмечает, что хотя в последнее время кажется, что индекс доллара, показывающий отношение доллара США к другим ведущим валютам мира (канадский доллар, британский фунт стерлингов, евро, швейцарский франк, японская иена, австралийский доллар), встал на путь восстановления, говорить об этом все еще слишком рано.

Индекс доллара продолжит снижаться вследствие нижеследующих причин:

- Хотя президент США Дональд Трамп обвинил Китай в политике дешевых денег, чтобы сделать свою продукцию еще более конкурентоспособной, в последнее время он сам проводит аналогичную политику. Предпринятые американским лидером шаги в поддержку отечественных производителей, налоговые льготы, торговая война, развязанная в целях нанести удар по экспорту Китая в США, дают основание полагать, что в случае необходимости он пойдет и на удешевление доллара.

- Хотя экономика США продолжает расти, инвесторы обеспокоены несоответствием политики властей и Федеральной резервной системы (ФРС). Международные рейтинговые агентства заявили в начале года, что ФРС может увеличить учетную ставку четыре раза в течение года для того, чтобы сохранить стабильный уровень инфляции и снизить темпы экономического роста. Администрация Трампа предпринимает шаги против этого и старается развивать экономику. В конечном итоге, становится трудно спрогнозировать курс доллара, и инвесторы перенаправляют валюту в страны с более стабильным курсом.

- Ряд центробанков одновременно ужесточают денежно-кредитную политику. Например, Европейский центральный банк решил пересмотреть свою политику в начале этого года. Жесткая денежно-кредитная политика ослабляет позиции доллара. Несмотря на то, что ряд экспертов связывают падение американской валюты с развитием глобальной экономики. То есть экономический рост происходит не только в США.

Тем не менее, трудно говорить об обесценивании доллара в большинстве развивающихся стран. Например, национальная валюта соседней Турции снизилась к доллару на 17% за последний год. Но это больше связано со снижением доверия к лире, которая падает на фоне роста политических рисков в Турции и невозможностью прогнозирования экономической ситуации до парламентских и муниципальных выборов, ожидаемых в следующем году. С другой стороны, Турция долгое время не может решить проблему инфляции, а покрытие экспортом импорта снизилось с 72% до 58%. Внешний долг страны растет, а дефицит внешней торговли в прошлом году вырос до 76 млрд долларов с 56 млрд в 2016-м. Все это работает против национальной валюты.