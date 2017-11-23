Report: Подорожания доллара в Азербайджане в следующем году не ожидается

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане не ожидается значительного роста курса доллара в 2018 году.

Аналитическая группа Report объясняет это тем, что на глобальном валютном рынке курс доллара сохранится низким, а цены на нефть останутся относительно высокими.

Эти процессы поддержат экономический рост в США, в результате чего инфляция в стране ускорится, начиная со второго квартала 2018 года. Федеральная резервная система (ФРС) даст старт программе повышения учетной ставки, и для этого в США будут предприняты все необходимые меры. Отметим, что во многих случаях глобальными финансовыми и сырьевыми рынками движут интересы крупных инвестиционных фондов. Большинство из этих фондов, как известно, находятся в Соединенных Штатах.

Аналитическая группа прогнозирует, что в 2018 году курс основной валютной пары доллар/евро будет двигаться в диапазоне 1,14-1,21 USD/EUR, а нефть колебаться в пределах 55-65 долларов за баррель.

"Кроме того, на сдерживание роста доллара в Азербайджане также будут влиять внутренние факторы, поскольку в 2018 году сохранится государственный финансовый контроль, а резкого роста кредитования банками не ожидается. Это, в свою очередь, предотвратит увеличение спроса на импорт, чему будет способствовать также снижение реальных доходов населения. Падение доходов связано с ожидаемым с нового года увеличением таможенных пошлин, повышением тарифов на коммунальные услуги и цены на бензин, а также относительно стабильной заработной платой", - отметили аналитики.