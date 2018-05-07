Report: Подорожание доллара США может быть временным - АНАЛИТИКА

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ На фоне ожиданий повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в несколько этапов в этом году, на глобальных финансовых рынках доллар дорожает по отношению к другим ведущим мировым валютам.

Аналитическая группа Report сообщает, что на валютных рынках евро и английский фунт стерлингов ослабли до минимума за последние 5 месяцев, японская иена - за последние 4 месяца.

На товарных биржах золото, цена которого связана с курсом доллара, потеряло стоимость до минимального уровня за последние 3 месяца.

Подорожание американской валюты можно объяснить близостью президента Дональда Трампа больше к торговле, нежели к политике. Вместе с тем, если учесть глобальное развитие мировой экономики, доллар дорожает не только за счет этого. Речь идет о застое в экономике в целом стран Европы и Японии и перенасыщении рынков капитала. Не исключено, что когда-нибудь эта тенденция будет наблюдаться в США и курс доллара ослабнет. Если это произойдет, курс других валют по отношению к доллару может измениться. Если посмотреть на курсы валют с учетом технического анализа, в последующие недели можно ожидать соотношения валют USD/EUR - 1,17, USD/GBP - 1,33, JPY/USD - 112-113, золото может подешеветь до 1 284 долларов.

В случае резкого падения курса доллара можно ожидать соотношения валют USD/EUR - 1,39, USD/GBP - 1,56-1,57, JPY/USD - 92, золото может подорожать до 1 475 долларов.