Report: Падение турецкой лиры не повлияет на курс азербайджанского маната - АНАЛИТИКА

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Процесс обесценивания турецкой лиры продолжается.

Аналитическая группа Report полагает, что это связано не только с повышением учетной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС).

Курс лиры падает не только к доллару США, но и к валютам стран со схожей с Турцией экономикой, к примеру, мексиканскому песо. Непрерывный процесс обесценивания турецкой валюты можно объяснить нижеследующими причинами:

- Геополитическая напряженность вокруг Турции усилила процесс долларизации в стране. Ухудшение отношений соседней страны с США, проблемы с НАТО, ситуация в Сирии влияют на политическую и социально-экономическую жизнь Турции, а неопределенность относительно предстоящих в следующем году выборов снизили доверие к турецкой лире. Средства, хранимые в лирах, конвертируются в инвалюту, в том числе доллары, и вывозятся из страны, что оказывает давление на национальную валюту Турции.

- Проблема инфляции в Турции длительное время не находит решения. Власти страны, приняв за образец политику Китая на целенаправленное снижение курса юаня, выбрали политику дешевых денег. Целью является рост экономики, повышение конкурентоспособности туристического сектора и экспортных товаров. Таким образом, по итогам января этого года годовая инфляция составила 12,3%, что является самым высоким показателем с 2004 года. ЦБ Турции выступает против высокой инфляции и, по мере возможностей, пытается "обуздать" цены. Противоположные позиции властей и регулятора в отношении денежно-кредитной политики снижают доверие к лире.

- Дефицит платежного баланса Турции в 2017 году достиг 76 млрд с 56 млрд долларов, а покрытие экспортом импорта снизилось с 71,8% до 57,9%. Динамика этих двух показателей ставит под сомнение перспективу лиры.

Ослабление национальной валюты Турции может ускорить импорт из этой страны в Азербайджан. Следует отметить, что товарооборот между Азербайджаном и Турцией за последние пять лет составил около 2,4 млрд долларов. Азербайджан в основном экспортировал в Турцию сырье, и снижение лиры не станет серьезным препятствием для экспорта в соседнюю страну. Однако Азербайджан может нарастить объемы импорта продовольствия и товаров легкой промышленности из Турции. В целом же, падение турецкой лиры, вероятно, не повлияет на азербайджанский манат.