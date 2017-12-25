Report: Основные события 2017 года в Азербайджане и мире - ОБЗОР

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Уходящий 2017 год был богат на различного рода события, оказавшие влияние на глобальную геополитику. Агентство Report подготовило ежегодную подборку основных из них.

В 2017 году в Азербайджане были реализованы ряд важных проектов не только для самой страны, но и региона в целом, а также подписано важное соглашение.

"Новый контракт века"

14 сентября при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Соглашение предусматривает продление "Контракта века" (соглашение PSA о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли") до 2050 года. В соответствии с новым контрактом доля SOCAR увеличивается до 25%.

"Сегодня знаменательный день в истории Азербайджана, начинается новая эра в разработке месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания контракта.

"В частности, доля компании SOCAR в новом контракте составит 25% (по действующему контракту 11,65%). Кроме этого, после подписания контракта со стороны иностранных инвесторов Азербайджану будет выплачено 3,6 млрд долларов в виде различных бонусов, доля прибыльной нефти составит 75%", - указал глава государства.

Открытие Баку-Тбилиси-Карс

Еще одним значимым событием в уходящем году для Азербайджана стало открытие железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс, на церемонии которой участвовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, главы правительств Казахстана, Грузии и Узбекистана - Бакытжан Сагинтаев, Георгий Квирикашвили и Абдулла Арипов. Данный транспортный коридор позволит связать Азию и Европу, и значительно увеличит объемы транспортировки грузов через Южный Кавказ - Азербайджан, Грузия - и Турцию.

Пропускная способность данного маршрута - 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов в год. В будущем она может быть увеличена до 3 млн пассажиров и 20 млн тонн грузов.

Тофиг Аббасов считает, что Азербайджан, действительно, является очень выгодным партнером для многих государств и Азии, и Европы, так как занимает очень выгодное географическое положение.

"Мы в каком-то смысле олицетворяем очень тонкое сплетение, находимся на пересечении путей - Север-Юг, Восток-Запад. Учитывая то обстоятельство к "пирамиде", которая объединяет три континента - Европу, Африку и Азию, развитие тут транспортных коридоров и расширение коммуникационной инфраструктуры очень важно с точки зрения перспектив", - подчеркнул политолог.

Исламские игры солидарности

12-22 мая в Баку прошли IV Исламские игры солидарности - "Исламиада".

Талисманами Игр стали карабахские скакуны Инджа (İncə), олицетворяющая красоту и нежность, и Джасур (Cəsur), отличающийся свободолюбием и уверенностью в себе.

В спортивную программу Игр были включены 20 видов спорта. В Исламиаде приняли участие спортсмены из 57 стран.

В течение 11 дней представители 40 стран завоевали 269 золотых, 267 серебряных, 350 бронзовых медалей – всего было разыграно 886 наград.

162 из этих медалей завоевали азербайджанские спортсмены, заняв первую строчку победителей по "золоту" с 75 медалями. Второе место принадлежит Турции с 195 медалями и 71 "золотом". Третье взял Иран - 39 "золотых" и 98 медалей в общем зачете.

На мировой арене, пожалуй, наиболее актуальными остались вопросы борьбы с терроризмом, группировкой ИГ, во второй половине года мировая общественность с интересом следила за событиями, развернувшимися в испанской Каталонии.

Каталонский сепаратизм

1 октября власти Каталонии провели лишенный юридической силы опрос населения по вопросу независимости автономии, назвав его "референдумом". Официальный Мадрид признал его, как "незаконный", изъяв бюллетени и урны и закрыв около 300 участков, что в результате вылилось в массовые беспорядки в Каталонии. 19 октября испанские власти начали процесс лишения автономии Каталонии согласно Конституции, регламентирующий порядок установления прямого правления из Мадрида, и 21 октября отправили все каталонское правительство, в том числе и главу автономии Карлеса Пучдемона, в отставку, однако 27 октября парламент Каталонии в одностороннем порядке провозгласил "независимость". 31 октября Конституционный суд Испании приостановил действие декларации о независимости Каталонии, одобренной властями региона 27 октября. Генпрокуратура Испании возбудила против экс-главы Каталонии и 19 бывших членов правительства уголовные дела, обвинив их в мятеже и коррупции. Ему грозит 30-летний тюремный срок. Однако в тот же день К. Пучдемон и пять его соратников улетели в Брюссель.

На данный момент бельгийская прокуратура требует выдачи К. Пучдемона испанским властям, уже состоялись два судебных слушания.

В результате прошедших 21 декабря повторных парламентских выборов в Каталонии три партии, выступающие за независимость, - "Вместе за Каталонию" (JxCat), "Республиканские левые Каталонии" (ERC) и "Народный союз" (CUP) - получат в региональном парламенте 70 мест из 135, то есть большинство. Лидирует, однако, партия "Граждане" (Ciudadanos), которая выступает за то, чтобы Каталония осталась в составе Испании. Она набрала 25% голосов, что даст ей 36 мандатов.

Азербайджанский эксперт Тофиг Аббасов считает, что все события в Каталонии имеют ярко выраженную сепаратистскую окраску.

По его мнению, европейские страны сталкиваются с тем, что сепаратизм поднимает голову в таких странах, как Испания, Германия, Польша, Чехия, Италия.

"В свое время, когда Азербайджан, Грузия, Молдова говорили, что нельзя потакать такому опасному течению, как сепаратизм, европейские структуры делали вид, что ничего не происходит, все нормально, разбирайтесь сами. Например, если это касается планов создания второго армянского государства на азербайджанских землях. Поэтому вот этот вариант с шапкозакидательством, подспудное потакание армянскому сепаратизму, терроризму привели к тому, что сейчас в самой Европе - передовой, вроде бы успокоившейся - уже поднимают голову такие опасные, нежелательные и чреватые тенденции", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Мадрид "не упустит своего шанса", чтобы сохранить территориальную целостность Испании и предпримет решительные действия для сохранения единства страны.

Говоря о возможном тренде сепаратизма в европейском пространстве в следующем году, Т. Аббасов отметил, что данный вопрос провоцируется "из-за океана".

"Американские политические круги заинтересованы в том, чтобы Европу всегда трясло и лихорадило. Америка, фактически объявив всю планету зоной своих интересов, тем не менее использует Европу в качестве основного своего плацдарма", - сказал он.

По его мнению, подобные события держат в напряжении государства и правительства. Он также подчеркнул, что фрагментация и создание новых государств на территории Европы - "это ощутимая выгода для транснациональных корпораций, которые непосредственно занимаются созданием новых государств". "Видимо, кто-то не прочь погреть руки на том, что рушатся старые порядки, старые государственные границы", - считает эксперт.

Борьба с ИГ, Ближний Восток

Еще одним событием года стало окончание борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии, во всяком случае, об этом официально заявили как в вышеупомянутых странах, так и в США, России, Иране.

21 ноября премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в своем выступлении на телевидении объявил о том, что ИГ потерпело поражение в стране.

11 декабря президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в Сирии Хмейим, где официально заявил о выводе "значительной части" российской группировки войск из страны. 12 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе американцев над ИГ и в Ираке, и в Сирии.

"Мне кажется, что пока рано говорить об окончательной победе. Террористы перегруппируют свои силы, сохраняя свои возможности. Считаю, что в 2018 году будут осложнения на сирийском и иракском направлениях. Так как американцы претерпели поражение в Сирии, то они просто так с этим не смирятся и будут искать другие варианты, чтобы с помощью террористического монстра свалить Башара Асада и раскрошить эту страну, а затем реализовать подобный сценарий в Ираке, а потом в Ливане", - считает Т. Аббасов.

По его мнению, страны, которые поддержали те или иные террористические группировки в Сирии и Ираке - США, Израиль, Саудовская Аравия и другие арабские государства - будут и в дальнейшем их поддерживать для реализации своих планов.

В свою очередь Михаил Нейжмаков, комментируя возможную расстановку сил на Ближнем Востоке в следующем году, выразил мнение, что в новом году сохранится дистанция между США и Турцией.

"Вашингтону это объективно выгодно – в такой ситуации Белый дом уже не отвечает за действия Анкары в отношении курдов Сирии и Ирака. Напротив, сами курды будут вынуждены снова просить у Вашингтона защиты и поддержки. Все это не исключает кратких периодов оттепели в отношениях США и Турции и интенсивных закулисных переговоров между ними", - подчеркнул он.

По его словам, в 2018 году конфронтация между США и Ираном может оказаться менее интенсивной, чем многие ожидали.

"Жесткие заявления - в духе недавней фразы постпреда США при ООН Никки Хейли о создании коалиции, "по-настоящему противостоящей Ирану" - часто могут заменять реальные шаги против ИРИ", - добавил эксперт.

К сожалению, несмотря на объявленную победу над ИГ в Ираке и Сирии, в 2017 году продолжались совершаться теракты, и ответственность за них в большинстве случаев брала на себя террористическая организация "Исламское государство".

Наиболее крупными стали нападение на ночной клуб в Стамбуле 1 января, в ходе которого погибло не менее 39 человек, 69 человек получили ранения.

17 августа автомобиль сбил пешеходов в испанской Барселоне, в результате погибли 13 человек и 100 человек были ранены. И в тот же день в муниципалитет Альканар в Каталонии прогремел взрыв, в результате погиб один человек, около десяти получили ранения. Далее группа террористов в фургоне совершила наезд на людей - один человек погиб, шесть пострадали, все пятеро нападавших были убиты. И снова ответственность за теракт взяла ИГ.

24 ноября во время пятничной молитвы в суфийской мечети в египетском городе Бир-эль-Абд произошел взрыв и была открыта стрельба по прихожанам. Погибли 310 человек, включая 27 детей, 128 человек получили ранения. Данный теракт стал самым крупным в новейшей истории Египта. Позднее полиция Египта сообщила, что обнаружила у террористов флаги ИГ.

Были еще и теракт 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме 7 апреля, в Лондоне 22 марта и 3 июня, 22 мая на "Манчестер-Арене".

Первый год Дональда Трампа на посту президента США

Еще одним фактором, повлиявшим на мировые политические события в этом году, стал президент США Дональд Трамп и его деятельность. Официально вступив в должность президента США 20 января, Трамп сделал ставку на развитие национальной экономики и пересмотрел подходы во внешней политике Штатов, которые не всегда можно назвать удачными.

В частности, до сих пор неурегулированной остается ситуация вокруг КНДР, по которой Вашингтон систематически угрожает нанести удары. В качестве примера можно вспомнить и заявление президента США о разрыве Всеобъемлющего плана совместных действий, заключенный между Ираном и "шестеркой стран" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия), введение запрета на въезд из мусульманских стран, попытка построить стену на границе с Мексикой, а также недавнее признание Иерусалима столицей Израиля и решение перенести туда посольство США, вызвавшее бурное недовольство в мусульманских странах.

Ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций М. Нейжмаков считает, что в будущем году Д. Трампу придется больше внимания уделять внутренней повестке – в ноябре пройдут промежуточные выборы в Конгресс.

"На международной арене столкнутся две противоположные тенденции. Союзники и партнеры США все чаще будут требовать от Трампа определенности во внешней политике. В то же время, внешнеполитические шаги Белого дома все чаще будут игрой на грани фола, с целью, в том числе, компенсировать неустойчивые позиции президента США на внутриполитической арене. Это может дополнительно усилить напряженность внутри самой американской администрации, вплоть до отставок ряда ключевых фигур, а также между ней и Конгрессом", - подчеркнул он.

Другими важными событиями в мире в этом году стали избрание Эммануэля Макрона президентом Франции, переизбрание Хасана Рухани президентом Ирана, импичмент президенту Южной Кореи, конституционный референдум в Турции о переходе от парламентской формы правления к президентской республике, расширение санкций США в отношении России, Ирана и КНДР.