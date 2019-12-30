Основные события 2019 года в Азербайджане и мире - ОБЗОР

Уходящий 2019 год был богат на различные события, оказавшие большое влияние и изменившие глобальную геополитику. Агентство Report подготовило ежегодную подборку основных из них.

Попытка импичмента Дональда Трампа

Наверное, самым запоминающимся событием уходящего года стала внутриполитическая борьба в США и попытка демократов вынести вотум недоверия президенту Дональду Трампу.

Напомним, что расследование по делу об импичменте главы американского государства было инициированы 24 сентября спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в связи с заявлением анонимного информатора, который утверждал, что Д.Трамп в июле 2019 оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах. В частности, по словам информатора, американский президент пытался склонить Киев к расследованию причастности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена к коррупционным схемам в обмен на финансовую и военную помощь. В результате Белый дом под давлением опубликовал текст разговора Д.Трампа с В.Зеленским, который фактически подтвердил наличие просьбы к украинскому президенту "разобраться" в вопросе о Х.Байдене.

Опросы и позиция демократов показывают, что вероятностным конкурентом Д.Трампа на предстоящих выборах станет именно Д.Байден.

Буквально за неделю до телефонного разговора с В.Зеленским Д.Трамп дал указание приостановить военную помощь Украине. Демократы считают, что данный шаг имеет целью прямое или косвенное давление на украинские власти с целью расследования дела Хантера Байдена. Американский президент все эти обвинения отвергает. В конце октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Трампа.

18 декабря 2019 года Палата представителей провела финальные дебаты по импичменту, поставив на голосование две статьи обвинений против президента США Дональда Трампа - "злоупотребление властью" и "препятствование расследованию Конгресса", в результате чего было утверждены обе статьи. Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Штатов, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса.

После голосования в Палате представителей, решение нижней палаты передается в Сенат, который должен окончательно решить судьбу президента США. Согласно конституции, решение об импичменте имеет "привилегированный" статус, поэтому Верхняя палата обязана отложить все остальные вопросы и рассмотреть вопрос об импичменте в первую очередь. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл пообещал до 22 декабря объявить дату начала процедуры импичмента в верхней палате Конгресса США.

Brexit

Наиболее напряженной точкой в европейской политике стала Великобритания, так как уже третий год консерваторы и лейбористы ломают копья в вопросе выхода страны из Европейского союза.

В начале года премьер-министр Тереза Мэй потерпела поражение в парламенте, на котором депутаты отвергли её соглашение о выходе Великобритании из ЕС. В марте парламент Великобритании повторно отверг проект соглашения о выходе из ЕС, получив при этом законодательную техническую отсрочку по дате выхода из ЕС до апреля или мая 2019 года.

В конце марта в Лондоне прошёл многотысячный марш с требованием к правительству Т.Мэй отменить Brexit. Одновременно с этим парламентская онлайн-петиция, требующая отмены действия статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС, в рекордные сроки набрала более 5 млн. голосов избирателей по всей Великобритании.

В последних числа марта Палата общин уже в третий раз отклонила проект соглашения по выходу из ЕС.

Отметим, что на экстренном саммите в Брюсселе 10 апреля 2019 года главы государств ЕС решили предоставить Британии ещё одну отсрочку, на этот раз до 31 октября 2019 года, однако, в случае отказа от проведения выборов в Европарламент, которые состоялись в конце мая 2019 года, Великобритания должна была бы покинуть Евросоюз ещё раньше, то есть 1 июня 2019 года.

24 июля 2019 года в должность премьер-министра Великобритании вступил Борис Джонсон. Он выразил желание 31 октября 2019 года при любых обстоятельствах вывести Великобританию из ЕС, даже если для этого придется резко разорвать связи с Евросоюзом.

28 августа 2019 года правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента до 14 октября. В качестве предлога для этого премьер-министр Борис Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства. Королева одобрила приостановку работы парламента. Этот шаг премьер-министра возмутил его оппонентов по вопросу о Brexit, которые составляли большинство в Палате общин. Они заявляли, что он лишает их возможности полноценно участвовать в процессе Brexit, и называли поведение Б.Джонсона антиконституционным.

9 сентября 2019 года парламент Великобритании принял закон, который в обязательном порядке откладывает выход страны из ЕС на 3 месяца, то есть до 31 января 2020 года, в случае, если до 31 октября не будет подписано соглашение с ЕС.

11 сентября Высокий суд Лондона решил, что вопрос о приостановке работы парламента является чисто политическим и не должен рассматриваться в суде. Апелляции на решения по обоим делам рассматривал Верховный суд Великобритании, который 24 сентября 2019 года единогласно решил, что приостановка работы парламента была незаконной.

28 октября 2019 года Совет Европейского союза согласился отложить выход Великобритании выход из союза ещё на три месяца, до 31 января 2020 года. Просьбу об отсрочке Борис Джонсон отправил против своей воли, повинуясь закону, который оппозиционное большинство парламента приняло в начале сентября.

Протесты в Гонконге

В азиатском же направлении наиболее горячей точкой оказался Гонконг, в котором с начала марта началась серия демонстраций против законопроекта об экстрадиции, предложенного правительством, который позволит местным властям задерживать и выдавать лиц, находящихся в розыске, с которыми Гонконг не имеет соглашений об экстрадиции, включая материковый Китай и Тайвань.

Несмотря на то, что протесты начались в марте и апреле, обострились они в июне, в частности, 9 июня на них вышли сотни тысяч человек.

Уже 12 июня, когда законопроект был запланирован ко второму чтению в Законодательном совете, произошла эскалация насилия: полиция Гонконга применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Впоследствии расследование действий полиции и повышение ответственности за их действия стали частью требований протестующих. Более крупный марш произошёл 16 июня.

1 июля вновь сотни тысяч человек участвовали в ежегодных июльских маршах. Часть этих демонстрантов откололась от марша и ворвалась в комплекс Законодательного совета, вандализировав символику центрального правительства и повесив туда флаг Великобритании.

Акции протеста продолжались в течение лета и переросли во все более ожесточённые столкновения между полицией, активистами, сторонниками пекинской триады и местными жителями в более чем 20 различных районах региона, например, в результате теракта в Юэн-Лонг 22 июля 2019 года. По мере продолжения демонстраций протестующие призывают к проведению независимого расследования случаев жестокости со стороны полиции, освобождению арестованных протестующих, отмене официальной характеристики протестов как "беспорядков" и проведению прямых выборов членов Законодательного совета и главы исполнительной власти.

За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.

По оценке местных экспертов, в результате беспорядков только за одну неделю в октябре экономика Гонконга потеряла по меньшей мере 2,8 млрд гонконгских долларов ($357 млн). Был нанесен ущерб сектору розничных продаж, транспортной отрасли, ресторанному и гостиничному бизнесу.

Протесты в Венесуэле

В январе 2019 года затянувшийся политический кризис в Венесуэле перешёл в более острую фазу - в результате действий оппозиции в стране возникли два центра власти. Так, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо на фоне многотысячных митингов протеста, начавшихся после инаугурации Николаса Мадуро на второй президентский срок, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. В свою очередь действующий президент заявил, что останется на своём посту до истечения положенного ему срока в 2025 году. Сам Н.Мадуро охарактеризовал происходящие события как попытку государственного переворота, за которой стоят американские власти, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Хуана Гуайдо поддержали США, страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, Австралия, Израиль и ряд других государств. Страны Евросоюза 26 января заявили, что признают Х.Гуайдо временным президентом, если Н.Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. По истечении этого срока ряд стран ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

О поддержке Н.Мадуро заявили власти России, Китая, Боливии, Кубы, Мексики, Никарагуа, Сальвадора, Ирана, Турции и ЮАР.

В феврале оппозиция заявила, что венесуэльская армия заблокировала мост Тиендитас на границе с Колумбией, по которому планировалось организовать поставки гуманитарной помощи из пункта в приграничном городе Кукута. Сюда США без согласия венесуэльского правительства отправили продукты питания, предметы личной гигиены, а также медикаменты и медицинское оборудование. Местное отделение Красного Креста отказалось участвовать в доставке груза из Колумбии, сославшись на необходимость "гарантировать исключительно гуманитарный характер миссии" и соблюдать "принципы нейтральности и непредвзятости".

23 февраля по приказу Николаса Мадуро на границе с Колумбией были развёрнуты войска, на запад страны были отправлены дополнительные подразделения, чтобы "защитить мир после закрытия границы". Сторонники Мадуро перекрыли дорогу грузовикам с гуманитарной помощью, пытавшимся въехать в страну.

Сам Х.Гуайдо, вопреки запрету покидать страну, 22 февраля прибыл на вертолёте в Колумбию, а затем вместе с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом приехал на границу с Венесуэлой. По его словам, пересечь границу ему помогли венесуэльские военные. Позже заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда Венесуэлы Хуан Карлос Вальдес пригрозил Гуайдо 30 годами тюрьмы из-за нарушения запрета на выезд из страны. Прокуратура Венесуэлы начала проверку по этому делу.

В конце апреля-мая была совершена попытка госпереворота, которую Х.Гуайдо назвал финальной фазой операции "Свобода". Так, в ночь на 1 мая Н.Мадуро в присутствии министра обороны и других высокопоставленных лиц государства обратился с посланием к нации и объявил о победе над попыткой госпереворота в стране.

Азербайджан на международной арене

Ряд важных общественно-политических и социально-экономических событий произошли в этом году в Азербайджане. Баку и в этом году стал местом проведения ряда крупных мероприятий, таких как саммит Движения неприсоединения (ДН) и юбилейное заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Политолог Ильгар Велизаде подчеркнул, что саммит ДН, являющегося вторым по числе участников международной организации после ООН, был знаковым для официального Баку тем, что председательство в структуре перешло к Азербайджану.

"Хочу также отметить саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, посвященный десятилетию создания формата, где впервые в качестве полноправного участника принимал участие президент Узбекистана", - отметил И.Велизаде.

По его словам, важными событиями для Азербайджана также стали визит президента Ильхама Алиева в Сочи и его громкое выступление на дискуссионном клубе "Валдай", а также визит первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву с широкой программой встреч и мероприятий.

B ходе своего выступления азербайджанский президент рассказал о последствиях армянской оккупации, заявил, что принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции, касающиеся урегулирования конфликта, уже более 25 лет не выполняются. Ответив на заявления премьер-министра Армении президент Ильхам Алиев дал четко понять миру: "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак".

"Все эти события, для Азербайджана, для его внешней политике особенно на обозримую перспективу имеют исключительное влияние, поскольку расставляют акценты по которым можно определять основные тренды и спектр интересов", - отметил азербайджанский эксперт.

В качестве важных для Азербайджана событий года И.Велизаде назвал церемонию запуска TANAP, участие главы государства на саммите "Один пояс-один путь", визит главы ЕС Дональда Туска в Баку.

"Это основными штрихами дополняет пеструю палитру азербайджанских внешнеполитических интересов на текущий и предстоящий период", - подчеркнул политолог.

В свою очередь эксперт Тофиг Аббасов считает, что 2019 года был успешным не только в спектре экономических позитивных показателей, но еще и потому что Азербайджан значительно улучшил свои международные позиции.

"Вы знаете, что международные рейтинговые агентства, потом Всемирный Давосский форум очень активно оценивают действия Азербайджана в экономической области. По их оценкам и показателям, Азербайджан находится в 10-ке конкурентоспособных государств. Это страна с развивающейся экономикой, и, самое главное, это страна, которая вносит очень высокий коэффициент действия в международную интеграцию", - добавил Т.Аббасов.

По его словам, именно Азербайджан усилиями президента Ильхама Алиева инициировал самые крупные за последнее время в Евразийском пространстве проекты, которые внесли больший вклад и придали импульс геоэкономическому сотрудничеству.

"Во-первых, они значительно упрощают сообщение, с другой стороны оказывают посильную помощь в транспортировке грузов по транспортным коридорам "Восток-Запад" и Север-Юг, который войдет в действие в полном объемы в скором времени. В этом смысле то, что Азербайджан в этом году осуществил прорыв в реализации проекта TANAP,тоже имеет колоссальное значения для будущего евразийского пространства, в особенности, Азербайджан по-прежнему является гарантом энергетической безопасности Европы", - добавил политолог.

"И в лице Азербайджана многие государства континента, в том числе Европейского Союза, не говоря уж о постсоветском пространстве, видят надежного партнера, с которым надо устраивать новые парадигмы взаимодействия", - указал Т.Аббасов.

Он также указал, что Азербайджан в течение года активно наращивал двусторонние связи с рядом стран, в том числе с Российской Федерацией - "это наш лучший партнер и северный сосед".

"У нас есть очень много завязок, связанных с тем, что в кавказском регионе сразу в нескольких форматах Азербайджан участвует в разработке планов безопасности и взаимодействия - это Азербайджан-Россия-Иран, Азербайджан-Россия-Турция, Азербайджан-Турция-Иран. Фактически получается, что именно в эпицентре этих работающих конфигураций как раз таки находится Азербайджан, который поддерживает стабильную, гарантированную безопасность в регионе, обеспечивает размеренные действия транспортных, коммуникационных и энергетических проектов, и, наконец, осуществляет политику предсказуемой стабилизации", - сказал политолог.

"Как надо реализовывать свои планы в геополитике, геоэкономике, как раз таки в уходящем 2019 году продемонстрировал Азербайджан, показав что нет альтернативы здравому рассудку, трезвым расчетам и, самое главное, очень обоснованным видам для реализации важных строго востребованных проектов международного значения. Необходимо отметить концептуальный подход президента Ильхама Алиева к решению проблем страны, региона и в целом континента. В международных кругах Азербайджан воспринимается как успешная страна, развивающая свою промышленность, экономику, свой национальный потенциал, в то же время оказывающая посильную помощь свои союзникам, партнерам", - добавил Т.Аббасов.