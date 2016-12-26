Report обнародовал финансовые прогнозы на 2017 год

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report обнародовала прогнозы на 2017 год по основным валютным парам, фондовым биржам и товарам.

В 2017 году курс пары доллар/евро упадет ниже паритета и будет двигаться в диапазоне 0,92-1,06 USD/EUR. В качестве причины указываются дальнейшее повышение ставок США, продление срока монетарной экспансии в еврозоне и политические проблемы стран-членов ЕС.

Курс рубля, с учетом нефтяных цен, прогнозируется в диапазоне 58-68 RUB/USD.

Курс пары лира/доллар будет колебаться в диапазоне 3,45-4,05 TRY/USD вследствие продолжения оттока капитала из развивающихся стран.

Курс юань/доллар будет меняться в диапазоне 7,00-7,50 CNY/USD в зависимости от решений Д.Трампа, основанных на политике протекционизма.

"На фондовых биржах ожидается резкий спад. Это связано с замедлением китайской экономики, оттока капитала из развивающихся стран. Серьезный рост фондовых бирж США в 2016 году увеличивает вероятность резкого спада бирж страны. Объем спада будет зависеть от решений Дональда Трампа по фискальной экспансии и сокращению налогов. Индекс Dow-Jones в 2017 году, вероятнее всего, сократится на 10-15%", - отмечают аналитики.

Цена на нефть в 2017 году будет колебаться в широком диапазоне 35-65 долларов/баррель. Во второй половине года прогнозируется удешевление нефти. Нефть будет падать на фоне замедления китайской экономики.

Стоимость золота прогнозируется в пределах 980-1150 долларов за унцию. Драгоценный металл обесценится в результате повышения учетной ставки в США и сокращения спроса на золото в Китае и Индии.

Помимо этого, курс маната в 2017 году будет двигаться в диапазоне 1,77-2,50 AZN/USD и, предположительно, установится в диапазоне 2,10 AZN/USD.

Аналитическая группа Report полагает, что чем быстрее ухудшится ситуация, тем раньше восстановится рост и наступят позитивные тенденции в экономике. Иначе отрицательные настроения продлятся до 2020 года.