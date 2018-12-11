Report: Облигации SOCAR стимулируют выход новых финансовых инструментов на местный рынок капитала - АНАЛИТИКА

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость сделок на вторичном рынке с облигациями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) достигла 170 млн долларов.

Аналитическая группа Report отмечает, что 79 млн долларов из этой суммы сформировались в 2018 году, составив более 90% сделок на местном рынке корпоративных облигаций с начала года.

Только в этом году на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" было заключено 790 соглашений по облигациям SOCAR, что в 25 раз больше, чем по другим корпоративным облигациям. Высокий уровень интереса к облигациям проявляется и в их стоимости. Цена облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов недавно достигла рекордных 1 032 долларов. По этой же цене инвестиционная компания PSG Capital, маркет-мейкер облигаций, предлагает их потенциальным инвесторам.

Не секрет, что активная торговля облигациями SOCAR связана с выпуском ценных бумаг в долларах США, высокой годовой доходностью (5%), отсутствием проблемы с ликвидностью (выкуп в любое время по номинальной стоимости), своевременной выплатой процентов. Физические лица сейчас инвестируют в эти облигации в качестве альтернативы банковским вкладам.

До входа SOCAR на местный рынок капитала физические лица практически не покупали облигаций. Несмотря на то, что министерство финансов, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, крупнейшие финансовые и нефинансовые учреждения страны ежегодно выпускали крупные эмиссии облигаций на сотни миллионов манатов, покупателей на эти облигации не находилось.

С облигациями SOCAR таких проблем не возникло, с ними рынок капитала Азербайджана оживился. Текущая ситуация стимулирует выход новых финансовых инструментов на рынок капитала в будущем.