Report: Неудовлетворенный спрос на валютном рынке способствует подорожанию доллара

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ На сегодняшнем валютном аукционе Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) спрос коммерческих банков на доллар превысил фактическое предложение в 12 раз, составив 600 млн. долларов.

Как сообщили Report из банковских кругов, ожидается постепенный спад спроса. Так, на фоне роста курса доллара банкам требуется больше манатной массы для того, чтобы они могли принимать участие в валютных аукционах и скупать валюту в необходимом количестве.

Аналитическая группа Report считает, что сокращение манатной массы приведет к снижению экономической активности. Для предотвращения этой отрицательной тенденции необходимо устранить дефицит валюты. В свою очередь, для устранения дефицита валюты ГНФАР необходимо увеличить сумму продаж на валютном аукционе. Иначе дефицит валюты приведет к формированию "черного рынка". В нынешней ситуации Азербайджану требуется 156 млн. долларов в неделю на осуществление операций импорта. Так, за первые 7 месяцев этого года объемы импорта в Азербайджане составили 4 757 млн. долларов. Это говорит о том, что в лучшем случае (отметим, что с сентября страна вступает в период экономической активности) по итогам года совокупные объемы импорта достигнут 8,2 млрд. долларов. Фактическое еженедельное предложение на рынке валюты составляет 100 млн. долларов, в результате чего спрос в размере 50-60 млн. долларов остается непогашенным.

Аналитическая группа Report считает, что неустранение дефицита валюты и проведение мягкой девальвации носит цель несколько снизить объемы импорта: "Учитывая вероятность падения нефтяных цен в будущем, уже сейчас надо предпринимать меры для сведения к минимуму дефицита платежного баланса. Именно поэтому прогнозируется рост официального курса доллара до 2,00 AZN/USD".