Report: Неопределенность в мировой экономике препятствует росту маната

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Нынешняя и ожидаемая неопределенность в мировой экономике препятствует укреплению курса маната.

Аналитическая группа Report отмечает, что геополитические проблемы, протекционистские решения, резкие колебания валютных курсов, нестабильность криптовалютных рынков, давление на нефтяные цены препятствуют росту национальной валюты как в ряде развивающихся стран, так и в Азербайджане.

Развивающиеся страны, включая Азербайджан, очень близки к экономическому застою в среднесрочной перспективе. Так, многие из этих стран вынуждены сокращать денежную массу, чтобы предотвратить падение национальных валют, что, в свою очередь, препятствует экономическому росту. Если же центробанки увеличат денежную массу, то в этом случае два фактора окажут негативное влияние на национальную валюту. Во-первых, это рост импорта, а во-вторых, увеличение спроса на иностранную валюту при глобальном финансовом кризисе. Также обстоит дело и с азербайджанским вариантом. Поэтому банкам трудно возобновить кредитование. Уровень долларизации остается высоким. Центробанк Азербайджана (ЦБА) не может слишком снижать учетную ставку. Поскольку снижение процентных ставок уменьшает привлекательность депозитов в манатах, вследствие чего растет количество валютных вкладов. Рост экономики же главным образом происходит за счет увеличения государственных расходов.

Естественно, государственные расходы не могут увеличиваться по желанию. Это способствует росту денежной массы. Поэтому расходы увеличиваются постепенно, тем самым, в лучшем случае, достигается экономический рост в 0-2%. В силу этих причин, несмотря на рост цен на нефть, манат сталкивается с давлением. В ближайшие годы курс маната в лучшем случае останется на текущих уровнях, если же нефть подешевеет, курс маната также снизится.