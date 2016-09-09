Report: Необходима поэтапная девальвация маната

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Ажиотаж, возникший на валютном рынке Азербайджане за последние две недели, привел к появлению различных мнений о будущем маната.

Аналитическая группа Report считает, что наиболее идеальным вариантом на сегодняшний день является поэтапная девальвация маната на 40-50% в целях адаптации курса к текущей экономической ситуации.

"Текущий курс маната по сравнению с объемом поступающей валюты очень высокий. Это проявляется в спросе на доллары. Азербайджанский манат должен подешеветь до отметки, пока не сократится спрос на доллары. Конечно, это будет тяжелым переходным периодом для малообеспеченных слоев населения, поэтому государство должно оказывать поддержку этой категории", - отмечают аналитики.

Наряду с этим, эксперты Report отмечают, что в ряде случаев переход к предложенной либеральной курсовой политике может иметь серьезные последствия: "Ликвидация контроля над курсом маната может привести к спекуляциям. Курс доллара рискует взлететь до неожиданной отметки и крупные игроки рынка будут регулировать его по своему усмотрению. В Азербайджане единственной структурой с самыми крупными валютными доходами является Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) и возможности воздействия на рынок других игроков ограничены. Это приведет к резким движениям курса в короткие сроки, что вынудит Центробанк Азербайджана (ЦБА) вмешаться в процесс. Так, основной задачей ЦБА является сохранение цен или стабильности маната".

В связи с этим аналитическая группа подчеркивает важность поэтапного, но обязательного удешевления маната: "Иначе высокий спрос на доллары сохранится. Курс доллара должен быть приемлемым, чтобы население могло скупать, а банки продавать его в достаточном количестве. Сейчас курс далек от этой отметки. В соответствии с объемом манатной массы официальный курс необходимо установить на уровне 2,20 AZN/USD. Прогнозируемый нами курс должен ускорить процесс возобновления манатного кредитования, что в свою очередь способствует экономическому оживлению. Естественно, процентные ставки по манатным кредитам должны быть значительно снижены. Курс маната необходимо снизить после завершения процесса оздоровления банков".

Отметим, что в своем сегодняшнем выступлении в Лондоне замглавы Центробанка Украины Олег Чурий заявил о проведении "постепенной и осторожной" либерализации валютного курса в стране: "Это сложный вопрос. Мы должны учесть финансовую стабильность и косвенные воздействия". Напомним, что 7 сентября курс украинской гривны вырос по отношению к доллару до 26,84 и приблизился к максимальной отметке, зафиксированной в феврале этого года (27,24 UAH/USD).