Report: Наличный доллар в Азербайджане продолжит дешеветь

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В коммерческих банках Азербайджана в последние дни наблюдается рост наличного курса доллара.

Как сообщает Report, сегодня банки продают доллар в лучшем случае по 1,78 маната, в то время как в последний рабочий день прошлой недели один доллар можно было купить за 1,73 маната.

Отметим, что, хотя на сегодняшнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) и Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) официальный курс доллара снизился до 1,7296 манатов, банки ограничили продажу валюты и повысили курс продаж.

Аналитическая группа Report полагает, что наличный доллар подорожал в связи с тем, что население, конвертировавшее долларовые активы в манаты по среднему курсу 1,85 AZN/USD в течение последних двух недель, вновь устремилось на рынок в качестве покупателя: "Этот процесс, предположительно, завершится на этой неделе, и уже со следующей недели прогнозируется снижение курса продажи доллара коммерческими банками. В то же время банки рационально используют волатильность курса доллара. Лишившиеся основных источников доходов банки видят выход в операциях купли-продажи".

Аналитики Report в ближайшей перспективе прогнозируют снижение официального курса до 1,65 AZN/USD, наличного курса – до 1,60 AZN/USD: "Высокие нефтяные цены и вероятное повышение их до 65 долларов/баррель, а также сокращение манатной массы и реальных доходов населения будут способствовать дальнейшему снижению спроса на доллар".