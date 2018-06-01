Report: На нефтяном рынке наблюдается застой - АНАЛИТИКА

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Примерно неделю назад цены на нефть на мировом рынке выросли до 80 долларов за баррель. В настоящее время цены на товарных биржах варьируются в пределах 77-78 долларов.

Аналитическая группа Report расценивает это как застой на нефтяном рынке.

Напомним, что к резкому росту нефтяных цен привел выход США из сделки с Ираном и решение о введении в отношении него санкций. С другой стороны, углубление экономического кризиса в Венесуэле, одном из ведущих мировых экспортеров нефти, может поставить под угрозу индустрию "черного золота" в этой стране. Это означает значительное снижение предложения на нефтяном рынке.

Следует учесть, что мировой спрос на нефть в последние годы практически не падает, а наоборот, растет. Это связано с тем, что мировая экономика растет больше, чем прогнозировалось. К примеру, только в странах ЕС в прошлом году экономический рост составил 2,4%, что на 0,4 п.п. превысило показатель предыдущего года.

К тому же недавние заявления правительств России и Саудовской Аравии о возможности увеличения производства нефти спровоцировали некоторое снижение цен. В то же время новости о санкциях США против Ирана постепенно иссякают, что тоже приостанавливает повышение цен на нефть. Потому что ожидания инвесторов относительно того, что спрос на рынке превысит предложение, снизились.