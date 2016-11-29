Report: Мягкая девальвация маната способствует снижению экономической активности

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Мягкая девальвация маната, проводимая Центробанком Азербайджана (ЦБА), способствует резкому снижению экономической активности в стране. Аналитическая группа Report отмечает, что эта политика вынуждает население сокращать свои расходы и конвертировать средства в доллар США. Мини-опрос среди населения показал, что люди переводят иностранную валюту в манаты только в случае острой необходимости. Население старается держать средства в валюте, чтобы получить прибыль от роста курса.

Аналитическая группа Report также полагает, что мягкая девальвация маната резко ударила по строительному сектору - одному из основных отраслей экономики: "Так, население старается увеличить свои накопления в валюте с тем, чтобы конвертировать их в манаты по лучшему курсу и затем вложить в недвижимость. Это мешает развитию строительного сектора. Люди осознают, что в период падения реальных доходов и продолжительного глобального финансового кризиса цены на недвижимость расти не будут и ждут максимальной девальвации маната".

В этих условиях наиболее правильным шагом эксперты Report считают разовую девальвацию маната: "Возникшую в результате девальвации разницу в обязательном порядке необходимо направить на рост зарплат и пенсий. В этом случае бюджетный дефицит и дефицит платежного баланса можно будет устранить в кратчайшие сроки".

"Однако разовая девальвация может негативное повлиять на банковский сектор. Так, внешние обязательства банковского сектора на 1 октября 2016 года составили 6,358 млрд манатов или примерно 4 млрд долларов. 30-40%-ная девальвация увеличит долговую нагрузку банков. Однако стабилизация курса маната после девальвации приведет к возобновлению активности сектора, что может частично решить финансовые проблемы. Иначе экономический рост в Азербайджане может занять длительное время", - отмечают эксперты.