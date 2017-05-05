Report: Максимальный предел цен на нефть установится на уровне 50-52 долларов за баррель

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent на мировом рынке упала более чем на 10% в течение последних четырех рабочих дней. Аналитическая группа Report сообщает, что это связано с ростом ежесуточной добычи в США на неделе с 22 по 28 апреля на 28 тыс. баррелей или 0,3% - до 9,293 млн баррелей, а также недостаточным сокращением нефтяных запасов. Анализ последних месяцев свидетельствует о значительном стимулирующем воздействии цен на нефть в 55-60 долларов/баррель на рост добычи сланцевой нефти в США. В то же время ОПЕК и страны вне картеля вынуждены сокращать производство. Цены начали снижаться из-за ситуации, сложившейся на рынке нефти. При сохранении цен на уровне 55-60 долларов/баррель США начнут вытеснять другие страны с рынка за счет наращивания нефтедобычи.

Аналитическая группа Report отмечает, что ОПЕК и страны вне картеля сейчас находятся в поисках оптимального уровня цен на нефть для замедления темпов роста добычи нефти в США: "Предположительно, это будет 48-52 долларов/баррель. В ближайшие дни цены установятся на уровне, который позволит стабилизировать нефтедобычу в США. Рыночные исследования показывают, что в ближайший год нефтяные цены будут двигаться в диапазоне 42-52 долларов/баррель".