Report: Лира и рубль усилят давление на манат в следующем году

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Прогнозируемое снижение турецкой лиры и российского рубля в 2018 году усилит давление на манат. Аналитическая группа Report сообщает, что начавшаяся в конце октября тенденция падения стоимости турецкой лиры продолжится в 2018 году. Отметим, что в начале сентября курс доллара в Турции был равен 3,38 TRY/USD, а уже к концу октября он вырос на 14%, до 3,85 TRY/USD. Министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи сегодня заявил в своем выступлении, что в октябре дефицит внешнеторгового оборота Турции увеличился в годовом сравнении на 74,6% и составил 7,36 млрд долларов.

Кроме того, рост цен на нефть и вероятность их сохранения на этих уровнях считаются негативным фактором для баланса внешней торговли Турции, которая импортирует нефть. Аналитики агентства полагают, что курс доллара в Турции продолжит рост и в 2018 году может составить 4,20-4,50 TRY/USD.

Что касается рубля, то принятые несколько дней Госдепартаментом США санкции в отношении нефтегазового сектора России, которые вступят в силу 29 января, уже начали оказывать свое влияние. Появились новости о проблемах с реализацией второй ветки "Турецкого потока" и "Северного потока-2". Если строительство этих трубопроводов не завершится, поставки российского газа в Европу будут значительно сокращены. Помимо этого, ожидаемое снижение цен на нефть со второй половины 2018 года приведет к падению стоимости российского рубля. Аналитическая группа прогнозирует, что курс доллара в России в 2018 году будет колебаться в пределах 63-68 RUB/USD

"Ослабление обеих валют приведет к усилению давления на азербайджанский манат. Реальный эффективный курс маната повысится, что ускорит импорт товаров из этих стран в Азербайджан. С аналогичной ситуацией страна столкнулась в период с последнего квартала 2014 года до первой девальвации (21 февраля 2015 года), когда реальный эффективный курс маната со среднегодового значения в 130 пунктов поднялся до 153 пунктов в январе 2015 года. На 1 сентября 2017 года этот показатель составил 92,2 пункта. В случае если курс превысит 100 пунктов, давление на манат усилится", - считают аналитики.