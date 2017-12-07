Report: Курс маната может столкнуться с внешними угрозами

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Стабильный курс маната может столкнуться с угрозой, идущей из стран - основных торговых партнеров Азербайджана. Аналитическая группа Report отмечает, что эти угрозы еще более усилятся с третьего квартала 2018 года.

Среди них наиболее опасной для азербайджанского маната является вероятность падения российского рубля. Так, в январе-феврале 2018 года ожидаются новые санкции США, и их негативное воздействие на российские финансовые рынки будет неизбежным. Если добавить сюда возможное снижение цен на нефть, то российский рубль может внезапно упасть.

Другую серьезную угрозу представляет процесс снижения лиры в Турции. Напомним, что Турция - страна с высоким дефицитом внешней торговли. В 2017 году этот показатель ожидается в размере 80 млрд долларов. Пока этот дефицит сбалансирован портфельными и в незначительной мере прямыми инвестициями, однако в случае дальнейшего повышения учетной ставки в США объем инвестиций значительно сократится, что приведет к удешевлению лиры.

Другая, но самая большая опасность - замедление китайской экономики. Частный сектор страны сталкивается с проблемами в результате наложенных США торговых санкций, что, в свою очередь, оказывает давление на курс юаня. Падение китайского юаня может привести к резкому снижению не только маната, но и всех мировых валют, в частности, развивающихся стран.

Аналитическая группа Report отмечает, что на данный момент никакой внутренней угрозы для азербайджанского маната не существует: "Манат сохранит стабильный курс и даже может немного укрепиться в соответствии с глобальной конъюнктурой. Однако не стоит забывать о внешних факторах. Режим плавающего курса, воздействие внешних факторов в этот раз незамедлительно отразятся на курсе маната".