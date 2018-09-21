Report: Курс доллара в Турции стабилизируется у отметки в 6 лир - АНАЛИТИКА

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Согласно новой экономической программе, объявленной правительством Турции вчера, в следующем году прогнозируется экономия расходов госбюджета на 60 млрд лир (около 9,5 млрд долларов), дополнительные доходы в 16 млрд лир (около 2,5 млрд долларов), в общей сложности экономия составит 76 млрд лир (около 12 млрд долларов).

Аналитическая группа Report отмечает, что программа предполагает поддержание баланса между различными секторами экономики страны, укрепление финансовой дисциплины и позитивные изменения.

Правительство в предстоящие три года будет стремиться усилить борьбу с ростом цен, сократить дефицит внешнеторгового баланса, повысить занятость, дополнительно пополнить бюджет за счет развития рынка недвижимости, улучшить макроэкономическую ситуацию в целом, реализовать ряд социальных проектов.

В казначействе и министерстве финансов страны создан общественный финансовый отдел, который будет следить за реализацией программы в различных регионах Турции.

После объявления программы турецкая лира несколько укрепилась по отношению к иностранным валютам, включая доллар США. Курс TRY/USD снизился с 6,3 до 6,1, сейчас же курс составляет около 6,3 лиры.

Аналитическая группа Report считает, что после запуска новой экономической программы курс доллара в Турции стабилизируется у отметки 6 лир.