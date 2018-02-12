Report: Инвесторы в ожидании критических новостей по американской валюте

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Опасения по поводу ускорения инфляции в США наводнили глобальные финансовые рынки.

Как сообщает Report, 14 февраля в США будет опубликован показатель инфляции за январь, а днем позже - индекс цен производителей.

Аналитическая группа Report отмечает, что годовая инфляция в США в декабре составила 2,1%, превысив целевой уровень ФРС в 2%. Если январский показатель превысит прогноз, на рынке ценных бумаг начнется новая волна продаж. Согласно прогнозам, годовая инфляция в январе будет аналогична декабрьской.

Аналитическая группа Report прогнозирует массовые продажи на фондовых биржах и повышение ставок облигаций в случае, если инфляция достигнет и превысит 2,2%. Напомним, что финансовые рынки стали уязвимыми к экономическим показателям США. Так, данные о росте заработной платы, опубликованные 2 февраля в США, привели к спаду фондовых бирж примерно на 10% и увеличению доходности 10-летних облигаций США до 2,85%.

Аналитики Report полагают, что в условиях высокой инфляции доллар укрепится, а нефть и золото подешевеют: "В этом случае курс USD/EUR может упасть до 1,20, цена нефти Brent – ниже 60 долларов за баррель, а золота – ниже 1300 долларов/унция".