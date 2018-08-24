Report: Инвесторы могут извлечь выгоду из удешевления турецкой лиры - АНАЛИТИКА

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские инвесторы могут извлечь выгоду из удешевления турецкой лиры.

Аналитическая группа Report полагает, что валютный кризис в Турции создает инвестиционные возможности.

Инвесторы могут вложиться в упавшие в цене акции и облигации турецких компаний и рынок недвижимости в этой стране.

Рынок акций

Хотя цены на турецком рынке акций снизились, это нельзя расценивать как сокращение клиентской базы турецких компаний или снижение потенциала продаж. После устранения экономического кризиса и стабилизации курса лиры цены на рынке акций начнут расти.

К примеру, инвестиционные компании Oyak Yatırım и Şeker Yatırım нацелены на покупку акций таких компаний как Aselsan, AKSA, BİM по более высокой цене. В то же время инвестиционные фонды США повышают целевые цены.

Индекс iShares MSCİ Turkey ETF на прошлой неделе резко возрос. Это стало результатом притока инвестиций в размере 90,4 млн долларов, вложенных 14 августа в рынок акций Турции. Это крупнейшее суточное инвестиционное вливание в рынок с 2013 года, что создает оптимистичные настроения на рынке.

Тем не менее, перед инвестированием в акции необходимо сделать правильный выбор среди секторов экономики. Дело в том, что обесценивание лиры увеличило долговое бремя, в частности, финансового сектора. Поэтому более целесообразно приглядеться к альтернативным секторам для инвестиционных вложений. В этом отношении туризм является наиболее привлекательным сектором. Ожидается, что количество прибывающих в страну туристов увеличится на фоне обесценивания лиры. Кроме того, компании, которые в основном ориентированы на экспорт, извлекут выгоду из нынешней экономической ситуации. Прямые или косвенные инвестиции в компании, действующие в этих секторах, обещают высокие доходы в будущем.

Рынок облигаций

На турецком рынке облигаций также произошел резкий спад. Но вложение денег в долговые инструменты более рискованно, чем в акции. Например, британский Barclays Bank потерял 19 млн долларов на турецком рынке облигаций. Это связано с тем, что внешний долг частных компаний соседней страны достигает 10% ВВП.

За последний год еврооблигации Türk Telecom потеряли в цене примерно 8%, а еврооблигации Arçelik примерно 9%. В настоящее время годовая доходность принадлежащих банкам облигаций, выпущенных в долларах США, составляет 9-13%, а доходность гособлигаций в турецких лирах - 24-26% в год.

Инвесторам следует осторожно подходить к вопросу вложения на рынок облигаций Турции, так как пока не представляется возможным предсказать, как политическая линия в Турции повлияет на экономику, а внешние задолженности создают высокий риск дефолта.

Рынок недвижимости

Турецкий рынок недвижимости также обещает хорошие перспективы для инвесторов. Как и на рынке акций, цены на этом рынке скоро начнут расти, и те, кто вложился в намного более дешевую на сегодняшний день в долларовом выражении недвижимость, останутся в выигрыше.