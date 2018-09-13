Report: Интерес к облигациям США продолжает расти - АНАЛИТИКА

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Последние изменения в мировой политике и экономике сказываются также на ценах еврооблигаций и их годовой доходности.

По наблюдениям аналитической группы Report, удовлетворительные экономические показатели США, курс Федеральной резервной системы (ФРС) на дальнейший рост ключевой ставки привели к тому, что инвесторы переключили свое внимание с развивающихся стран к Соединенным Штатам. Инвестиции в рынок ценных бумаг этой страны увеличиваются. В итоге годовая процентная ставка 10-летних облигаций США составляет порядка 2,98%.

В то же время годовая доходность облигаций развивающихся стран достаточно высока. Это связано с низкой заинтересованностью в этих ценных бумагах. К примеру, эта цифра составляет 19,25% для Турции, 8,21% для Бразилии, 7,66% для России, 10,07% для Мексики, 8,38% для Южной Африки, 3,22% для Азербайджана и 2,43% для Казахстана. Дешевые облигации вышеуказанных стран, не входящих в СНГ, также связаны с их политическими и экономическими проблемами. Как правило, при наличии рисков, связанных с какой-либо страной, инвесторы требуют более высокие процентные ставки по ценным бумагам, и, в конечном счете, облигации падают в цене.

С этой точки зрения, для Азербайджана представляют интерес позиции соседних Турции и России на внешних финансовых рынках. Обе страны в последние дни столкнулись с финансовыми проблемами на фоне угроз санкций США.

Ситуация в Турции считается более опасной из-за продолжающейся длительное время инфляции и дефицита внешнеторгового баланса. Внешний долг частного сектора страны достиг 40% ВВП, а курс турецкой лиры резко снизился, что значительно увеличило риски на рынке Турции, вследствие чего ослаб интерес к облигациям страны. Более всего подешевели долгосрочные облигации. Например, облигации со сроком погашения в 2021 году потеряли 11,5% стоимости. Это означает, что инвесторы занимают неудовлетворительную позицию в отношении долгосрочных перспектив страны. Недавнее повышение Центробанком Турции учетной ставки окажет существенное влияние на процентные ставки по ценным бумагам страны.

Что касается России, то, несмотря на положительное сальдо внешней торговли благодаря высоким ценам на нефть, страна страдает от угрозы санкций со стороны США. Россия рассматривается инвесторами в качестве последнего варианта среди развивающихся стран, но если санкции в ее отношении будут все-таки приняты, это дорого обойдется как самой России, так и другим развивающимся странам. На сегодняшний день годовая доходность российских еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году составляет 4,42%, что на 4% меньше, чем еврооблигации Турции с тем же сроком погашения, и совпадает с доходностью азербайджанских еврооблигаций.

Существенных изменений годовых процентных ставок по еврооблигациям Азербайджана, по сравнению с Турцией и Россией, по-прежнему нет. Купонная доходность ценных бумаг сохранена на уровне 4,75%. Несмотря на все глобальные и региональные риски, не наблюдается существенного изменения интереса иностранных инвесторов к гособлигациям Азербайджана. Поскольку ключевые показатели страны улучшились с ростом нефтяных цен, серьезной угрозы для еврооблигаций страны пока не существует.