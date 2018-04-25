Report: Интерес инвесторов к доллару США растет - АНАЛИТИКА

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к другим ведущим валютам мира, продолжает расти на мировых финансовых рынках.

Аналитическая группа Report отмечает, что индекс ежесуточно растет на 2,05%, что является рекордным уровнем с ноября 2016 года.

Несмотря на сложившееся мнение ряда инвесторов об окончании эпохи доллара, американская валюта продолжает дорожать, а интерес к ней растет. Это связано как с экономическими, так и с техническими факторами.

Прежде всего, инвесторы не могут оставаться равнодушными к разнице между процентными ставками облигаций США и других стран. Приближение процентной ставки 10-летних казначейских нот США к 3% приводит к отказу от ценных бумаг других стран и автоматически повышает курс доллара.

Рост спроса на американские деньги также провоцирует наблюдаемое в крупнейшей экономике мира развитие в соответствии с темпами инфляции. Индекс потребительских цен в США в последнее время вырос. Это сформировало мнение среди инвесторов о том, что Федеральная резервная система повысит учетную ставку. Если это произойдет, доллар неизбежно подорожает.

С другой стороны, на этой неделе центробанки Европы и Японии объявят о своих решениях по учетным ставкам. Инвесторы прогнозируют сохранение ставок стабильными, так как и в Европе, и в Японии наблюдается падение цен. Это позитивная новость для американской валюты, поскольку делает долларовые инвестиции более прибыльными.