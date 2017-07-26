Report: ФРС ускорит ужесточение монетарной политики

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) вот уже некоторое время заявляет о начале процесса сокращения баланса.

Аналитическая группа Report отмечает, что в июне Федрезерв начнет сокращать баланс на 4,47 трлн долларов. В настоящее время ежемесячно истекает срок обращения облигаций на 50 млрд долларов. ФРС параллельно скупает новые облигации для их замены. В скором времени ФРС начнет списывать с баланса облигации с истекшим сроком. Это приведет к снижению ликвидности на сумму, адекватную списанной с финансовых рынков. Это решение регулятора на самом деле имеет цель снизить уровень инфляции и остудить экономику. Однако в настоящее время экономический рост в США не настолько силен, и инфляция составляет 1,6%, что значительно ниже целевого уровня (2%).

Аналитическая группа Report отмечает, что начало процесса сокращения баланса связано с будущими прогнозами ФРС. Так, по мнению регулятора, в среднесрочной перспективе экономика США покажет стремительный рост, и инфляция ускорится. Именно по этой причине Федрезерв готовится предпринять своевременные адекватные шаги. Наблюдаемое в последнее время снижение доллара окажет позитивное воздействие как на увеличение экспорта, так и на приближение инфляции к целевому уровню.

Сокращение баланса приведет к превращению ФРС из чистого покупателя в чистого продавца на рынке облигаций. Это также будет способствовать увеличению процентных ставок. Аналитики Report полагают, что сокращение баланса станет причиной того, что инвесторы на рынке облигаций массово перейдут к продажам, что спровоцирует финансовый кризис. В настоящее время уже наблюдается незначительный выход инвесторов с рынка облигаций. Они отказываются от покупок облигаций с низкими процентными ставками и предпочитают дождаться периода высоких ставок, а имеющиеся у них на руках свободные средства стекают на фондовые биржи и способствуют ежедневному обновлению индексов до рекордных значений. Эта ситуация продлится до тех пор, пока ФРС не повысит ставки до 2,5-3%. Федрезерв, в свою очередь, очень обеспокоен ростом фондовых бирж. То есть, иными словами, на ближайших заседаниях регулятор ускорит ужесточение монетарной политики.