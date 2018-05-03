Report: ФРС может повысить учетную ставку в июне

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Годовой предел роста цен в США приближается к целевому показателю 2%, установленному в среднесрочной перспективе Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС). Комитет ожидает, что экономическая ситуация изменится в будущем в сторону обеспечения ожидаемого поэтапного повышения процентных ставок.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ФРС.

Напомним, что 1-2 мая состоялось очередное заседание комитета, в ходе которого учетная ставка сохранена в пределах 1,5-1,75%.

FOMC проведет еще пять встреч к концу этого года. Следующие обсуждения состоятся 12-13 июня.

Аналитическая группа Report полагает, что ФРС может увеличить ставку в июне. Сигналы о повышении ставок в летние месяцы приведут к подорожанию доллара США. Если ФРС будет действовать осторожно, американская валюта может подешеветь. Поскольку неповышение ставки снизит доверие инвесторов на фоне неопределенных рисков, что чревато оттоком капитала в другие валюты.