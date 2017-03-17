Report: ФРС может повысить ставку до 5-6,5% в ближайшие 5 лет

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Финансовые рынки спокойно встретили ожидаемое решение Федеральной резервной системы США (ФРС) о повышении учетной ставки на 0,25 процентного пункта. Как сообщает Report, несмотря на то, что ожидалось укрепление доллара, падение фондовых индексов и товарных цен, фактически произошло обратное. Это стало причиной сохранения стабильного курса национальной валюты Азербайджана.

Аналитическая группа Report заявляет, что ожидания повышения учетной ставки ФРС, начавшиеся ускорением роста экономики США, уже с 2014 года оказывают негативное воздействие на международные финансовые рынки. Курс основной валютной пары с тогдашней отметки в 1,35 USD/EUR в короткие сроки снизился до 1,05 USD/EUR, а цена на нефть сорта Brent – со 115 долларов до 27 долларов/баррель, цена на золото – с 1 400 до 1 050 долларов/унция. Тем не менее, следует отметить, что финансовые рынки начали готовиться к повышению ставки еще раньше, в 2008 году, когда ФРС снизила процентные ставки до минимума - 0,25%. Так, во время кризиса в 2008 году курс USD/EUR превысил 1,60, цена на нефть - 147 долларов/баррель, цена на золото - 1 900 долларов за унцию. Финансовые рынки заранее готовились к эффекту повышения учетной ставки, начатого ФРС в 2015 году.

Аналитики Report отмечают, что сейчас стоимость финансовых активов соответствует учетной ставке ФРС в 2-2,5% годовых. Другими словами, финансовые рынки будет более сдержанно реагировать на рост ставки еще на 1-1,5 процентных пункта: "Мы прогнозируем, что до целевой отметки в 2-2,5% учетную ставку ФРС доведет в конце 2018 года - начале 2019 года. К этому времени в первом квартале 2018 года ожидается резкое укрепление доллара и падение евро ниже паритета".

"К 2022 году ФРС доведет учетную ставку до уровня 5-6,5%. Курс пары доллар/евро к 2020 году снизится до 0,85 USD/EUR, цена на нефть – до 25-30 долларов/баррель, золото подешевеет до 850 долларов за унцию. На этом фоне становится реальным достижение курса доллара в Азербайджане 3,00-3,50 AZN/USD".