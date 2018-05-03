Report: Факторы, влияющие на подорожание и падение турецкой лиры - АНАЛИТИКА

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ За последнюю неделю наблюдались резкие колебания курса турецкой лиры, доллар в соседней стране вырос с 4,05 до 4,1 лиры.

Аналитическая группа Report отмечает, что турецкая лира подорожала после того, как в среду прошлой недели Центробанк Турции сохранил учетную ставку стабильной.

В начале этой недели лира вновь обесценилась из-за снижения рейтинга Турции международным рейтинговым агентством Standard&Poor's.

Не секрет, что в последнее время между турецким правительством и Центробанком существуют разногласия. В правительстве полагают, что высокие процентные ставки препятствуют экономическому росту и пытаются заставить регулятора снизить учетную ставку. В свою очередь, Центробанк Турции старается отрегулировать уровень инфляции. Однако росту турецкой лиры способствуют не только шаги регулятора. Здесь роль сыграла и новость о досрочных президентских и парламентских выборах, перенесенных с ноября на июнь. Сокращение предвыборного срока, создающего неопределенность в экономике, увеличивает интерес инвесторов к стране.

В то же время, национальная валюта вновь подешевела вследствие снижения агентством S&P рейтинга долговых обязательств в иностранной валюте с "BB" до "BB-", рейтинга долговых обязательств в национальной валюте с уровня "BB+" до "BB". Решение агентства было обусловлено макроэкономической стабильностью в Турции, формированием ориентированной на инфляцию экономики и дефицитом торгового баланса как главной проблемы турецкой экономики.