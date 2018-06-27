Report: Экономическая напряженность между США и Китаем удешевляет юань - АНАЛИТИКА

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Экономическая напряженность между США и Китаем вновь возросла.

Аналитическая группа Report напоминает, что около месяца назад министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что они достигли договоренности с Китаем и ежегодный торговый оборот между двумя странами вырастет на 200 млрд долларов.

После этого торговая война между сторонами стихла, однако примерно через неделю после резких выступлений заместителя министра финансов Китая Ши Йахоби ситуация вновь обострилась.

В своих заявлениях он сообщил, что какой-либо договоренности с США достигнуто не было, и ответ на любое решение противоположной стороны будет в той же форме. После этого официальный Вашингтон сделал заявление о том, что будет введена дополнительная таможенная пошлина на ввозимые из Китая алюминий и сталь стоимостью примерно 50 млрд долларов. Администрация президента Дональда Трампа объяснила это решение желанием предотвратить несправедливые шаги, предпринятые Китаем в области производства и экспорта технологий. Поскольку Китай, производя аналог любой новой технологии, выводит его на внутренний и внешний рынок. Считается, что это противоречит даже интересам национальной безопасности США.

Эти противостояния негативно влияют на финансовые рынки Азии. К примеру, индекс Шанхайской фондовой биржи (SSE Composite İndex) Китая упал на 3,4%, индекс Гонконгской фондовой биржи (Hang Seng Index) - на 2,5%.

Сложившаяся ситуация, ее возможные последствия с обеспокоенностью обсуждаются в экономических кругах и прессе Китая. На самом деле есть серьезные основания для беспокойства. Ведь речь идет о снижении темпов роста китайской экономики, удешевлении национальной валюты страны - юаня. К примеру, в течение двух последних недель соотношение CNY/USD, увеличившись на 3%, достигло 6,6.

Наряду с этим, и в США сохраняется напряженность в торговле с Китаем. Официальный Вашингтон не скрывает, что считает Пекин соперником.