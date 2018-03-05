Report: ECB может резко изменить курс евро

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Заявления председателя Европейского центрального банка (European Central Bank - ECB) Марио Драги 8 марта на пресс-конференции по итогам заседания по монетарной политике банка могут существенно повлиять на курс евро.

Аналитики Report полагают, что на заседании не будет затронут вопрос о повышении ECB учетной ставки.

То есть учетная ставка не изменится, депозитный процент составит - 0,4%, маржинальная ставка будет утверждена на уровне 0,25%.

Спустя 45 минут после заседания, то есть в 17:30 по бакинскому времени, состоится пресс-конференция Марио Драги. Ожидается, что он выскажется по поводу ускорения инфляции и сроке сворачивания действующей программы денежного стимулирования в размере 2,5 трлн евро (3,07 трлн долларов).

Группа аналитиков считает, что на фоне резких колебаний на глобальном финансовом рынке ECB займет выжидательную позицию. До летнего периода изменений в монетарной политике банка не прогнозируется. Лишь после этого возможно озвучивание конкретных сроков приостановки программы денежного стимулирования. На пресс-конференции ожидаются новые макроэкономические прогнозы ECB, здесь также не предвидится серьезных изменений.

Отметим, что в октябре 2017 года ECB снизил объем выкупа облигаций с 60 млрд евро (73,7 млрд долларов) до 30 млрд евро (36,85 млрд долларов). Ввиду низкой инфляции программа денежного стимулирования была продлена до сентября 2018 года.

Группа аналитиков прогнозирует снижение курса евро в преддверии и после заседания ECB. На этой неделе курс доллара к евро может упасть до 1,2, однако начало серьезного тренда не предвидится. Согласно прогнозу, в течение года курс USD/EUR сохранится в диапазоне 1,19-1,27. К 2019 году возможно достижение валютного паритета, а к 2022 году прогнозируется снижение курса USD/EUR до 0,84. В 2022 году в США ожидается повышение учетной ставки до 6-8%.