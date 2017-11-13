Report: Доллар в Азербайджане может подешеветь

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Если цена на нефть на мировом рынке продолжит расти выше 55 долларов за баррель, официальный курс доллара в Азербайджане может снизиться до 1,60 маната с февраля 2018 года.

Аналитическая группа Report отмечает, что показатели внешней торговли Азербайджана, платежный баланс, инфляция и перспективы экономического роста являются основой для укрепления маната.

Так, повышение цен на нефть приводит к постепенному увеличению положительного сальдо внешней торговли. В это время возможно нарастить импорт и увеличить доходы бюджета за счет некоторого удешевления доллара. Следует учитывать, что Азербайджан по-прежнему ввозит основные стратегические товары из-за рубежа.

"Что касается платежного баланса, во втором квартале этого года было достигнуто положительное сальдо в размере 967 млн долларов. Эта цифра, как ожидается, вырастет до 1,2 млрд долларов в третьем квартале. В этом случае положительное сальдо платежного баланса приблизится к показателям докризисного периода, отмечавшимся во втором и третьем кварталах 2014 года. Напомним, что в эти периоды положительное сальдо платежного баланса составило соответственно 1,59 млрд и 1 млрд долларов", - отметили аналитики.

Фактор снижения курса доллара имеет особое значение с учетом показателя инфляции. То есть для сокращения инфляции, которая в настоящее время близка к 14%, необходимо удешевить доллар: "Этот процесс положительно влияет на показатели экономического роста. Так, с падением доллара инфляция замедляется, что, в свою очередь, увеличивает реальные доходы населения. Население повышает потребительские расходы, что оказывает положительное воздействие на экономический рост".

Аналитическая группа Report считает, что, несмотря на возможность снижения курса доллара, Центробанк Азербайджана (ЦБА) не намерен ограничивать контроль над манатной массой в обращении. С другой стороны, банки по-прежнему не могут увеличивать объемы кредитования из-за жестких условий. Это дает основание полагать, что спрос на доллар, инфляция и экономический рост по-прежнему будут полностью контролироваться ЦБА.