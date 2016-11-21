Report: Доллар укрепится на фоне удешевления евро

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Укрепление американского доллара в последние дни связано с ожиданиями повышения учетной ставки на запланированном 13-14 декабря заседании Федеральной резервной системы (ФРС). Аналитическая группа Report отмечает, что вероятность роста учетной ставки на данный момент выросла до 96%. Это отразилось на курсе основной валютной пары доллар/евро, который подешевел на 5% за последние 2 недели.

"Отныне судьба валютной пары доллар/евро будет зависеть не от решений США, а от политических процессов в Евросоюзе (ЕС). В ближайшее время на курс евро непосредственно повлияют выборы и референдум во Франции и Италии – две основных после Германии стран ЕС. Так, на президентских выборах во Франции набирает популярность лидер крайне правой партии Марин Ле Пен. В случае своего избрания она обещала провести референдум о членстве Франции в ЕС. В целом, популистские движения набирают силу по всему миру. Инициированный премьер-министром Италии Маттео Ренци референдум по конституционной реформе в стране назначен на 4 декабря. Ренци обещал уйти в отставку, если его предложения на референдуме будут отвергнуты. В случае если Марин Ле Пен победит во втором туре президентских выборов в воскресенье, а реформы в Италии не будут поддержаны, курс евро серьезно изменится", - подчеркивают аналитики.

Отметим, что курс USD/EUR в 2016 году откатился до отметки 1,0456. Политические процессы в Европе могут спровоцировать его дальнейшее падение, вплоть до 14-летнего минимума. В целом, в ближайшие несколько лет негативные последствия политических процессов в Европе усилятся и могут довести ЕС до стадии развала. В результате курс евро упадет до 0,80-0,85 доллара.