Report: Доллар США продолжит укрепляться в этом году - АНАЛИТИКА

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Мировые финансовые рынки встретили Новый год временным падением доллара.

Аналитическая группа Report отмечает, что, хотя американская валюта подешевела после открытия азиатских бирж, этот процесс был остановлен, когда заработали европейские биржи.

На Лондонской и Франкфуртской биржах наблюдалось повышение курса доллара, который восстановил свои прежние позиции, индекс доллара достиг зеленого уровня - 96,2, что стало серьезным сигналом для участников рынка.

В то же время доллар за последний месяц немного упал к евро – курс поднялся с 1,135 до 1,155 USD/EUR. Отмечается, что нынешняя ситуация связана с вероятностью положительного исхода торговых переговоров между США и Китаем.

Дело в том, что достижение договоренности между двумя ведущими экономиками может повысить спрос на европейские товары. В результате доверие инвесторов к евро немного возросло, и это привело к росту европейской валюты по отношению к американской. Хотя большинство аналитиков считают, что евро будет удерживаться в диапазоне 1,11-1,12 доллара в течение длительного времени.

Аналитическая группа Report также считает, что доллар продолжит укрепляться в этом году. Прогнозируется, что индекс доллара возрастет до 97,5 в первой половине года и будет варьировать в диапазоне 99-100 во втором полугодии.