​Report: Для достижения экономического роста необходимо увеличить денежную массу - АНАЛИТИКА

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Рост денежной массы (агрегат M2) в Азербайджане говорит о замедлении экономического спада в стране. Аналитическая группа Report отмечает, что за февраль-март денежный агрегат M2 вырос на 11,8% или 941,3 млн. манатов. Однако это меньше аналогичного показателя 2015 года на 28,4% или 3 550,1 млн. манатов.

По мнению аналитиков, без учета инфляции в феврале-марте практически не наблюдался рост реальной денежной массы: "На 1 апреля инфляция в Азербайджане составила 10,8%. Это мешает ускорению темпов экономического роста. На данный момент рост агрегата M2 всего лишь препятствует экономическому спаду".

"Для достижения экономического роста необходимо увеличить инвестиции в основной капитал, то есть увеличить денежную массу как минимум на 15%. Выход из рецессии возможен только при условии достижения нужных темпов экономического роста", - подчеркивают эксперты.

Однако аналитики отмечают, что нынешний рост денежной массы может привести к другим проблемам: "Увеличение денежной массы может способствовать новому финансовому кризису, а при снижении цены на нефть на мировом рынке усилить спрос и на иностранную валюту. Все это может привести к сокращению валютных резервов. Именно поэтому Центробанк Азербайджана осторожно относится к росту агрегата M2. Выходом из ситуации может стать увеличение валютного потока в страну, развитие ненефтяного сектора, диверсификация экономики и др. факторы. Снижение зависимости экономики от нефтяных доходов, в свою очередь, приведет к увеличению денежной массы и ускорению темпов экономического роста".

Отметим, что в первом квартале экономический спад в Азербайджане составил 3,5% в годовом сравнении. Аналитическая группа Report прогнозирует продолжение негативных тенденций во втором квартале, однако нормализация глобальной экономической конъюнктуры и сохранение нефтяных цен на нынешнем уровне может способствовать незначительному экономическому росту во втором полугодии: "Однако по итогам 2016 года в Азербайджане возможен экономический спад примерно на 2,5%".