Report: Число онлайн-услуг заказов такси возрастет

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Недовольство созданной в 2009 году в Сан-Франциско и ныне самой крупной онлайн-услуги заказов такси – UBER нарастает.

Как сообщает Report, услугой недовольны во многих странах Европы, в том числе в соседней Турции.

Европейские водители утверждают, что UBER работает в условиях неравной конкуренции, уклоняется от налогов, не имеют лицензии для оказания услуг такси и наличии проблем с безопасностью. Все это не осталось без внимания и в ряде стран уже предприняты шаги против UBER.

К примеру, в прошлом году правительство Великобритании заявило, что не продлит лицензию UBER. А в Бельгии назвали эту услугу незаконной, предприняв соответствующие правовые шаги. После заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции услуга UBER оказалась под запретом: “UBER в Турции больше функционировать не будет. В Европе есть услуга UBER-такси, что мне до этого? У нас своя система услуг такси. Мы не намерены платить другим деньги, предназначенные турецким водителям”.

Тем не менее, по мнению аналитической группы Report, несмотря на определенные притеснения UBER в ряде стран, число подобных онлайн-услуг заказа такси со временем возрастет.

В первую очередь, это будет связано с развитием технологий и снижением удельного веса наличных расчетов. Кроме того, в будущем в мире будут курсировать автомобили без водителей, а это повысит потребность в услугах, предлагаемых UBER и другими подобными компаниями.