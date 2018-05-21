Report: Цену нефти в ближайшем будущем будут определять политические процессы вокруг Венесуэлы и Ирана

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ На прошлой неделе цена одного барреля нефти на мировом рынке превысила 80 долларов впервые с конца 2014 года.

Аналитическая группа Report отмечает, что это на 30-40 долларов ниже рекордной цены, наблюдаемой 4 года назад (110-120 долларов) и на 50 долларов выше минимального уровня, зафиксированного в начале 2016 года (28 долларов)

Колебание цены в ближайшем будущем будет в большей степени зависеть от политических процессов вокруг Венесуэлы и Ирана.

США выходят из ядерной сделки с Ираном

После ядерной сделки, подписанной Ираном с Соединенными Штатами, Китаем, Россией, Францией, Великобританией и Германией в 2015 году, в январе 2016 года было принято решение об отмене экономических санкций, введенных в отношении исламской республики. В конечном счете, третий по величине экспорта нефти среди стран ОПЕК Иран в прошлом месяце довел ежесуточные объемы экспорта до рекордного значения в 2,61 млн баррелей, что вдвое превысило показатель до отмены санкций.

Однако 8 мая США объявили, что выходят из ядерной сделки с Ираном и планируют вновь ввести санкции в отношении этой страны. Если это произойдет, спрос на иранскую нефть резко упадет, что вынудит исламскую республику сократить производство. Это позволит снизить предложение на нефтяном рынке, а цены покажут рост. В то же время решение Индии и Китая, закупающих у Ирана 1,4 млн баррелей нефти в сутки, выбрать другую страну-производителя нефти или проигнорировать санкции, окажет влияние на нефтяные цены.

Экономический кризис в Венесуэле усугубляется

В период с 1999 по 2013 годы, когда страной руководил Уго Чавес, ежесуточная добыча нефти в Венесуэле снизилась с 3,5 млн до 2,7 млн баррелей. В 2014 году к власти пришел Николас Мадуро. Его приход к власти совпал с началом падения нефтяных цен на мировом рынке. В конечном итоге, латиноамериканская страна, во внешнем экспорте которой 95% приходится на углеводороды, столкнулась с экономическим кризисом, дефицитом и гиперинфляцией. Только в 2017 году экономика Венесуэлы сократилась на 16%. С февраля этого года ежесуточные объемы добычи нефти в Венесуэле не превышают 1,57 млн баррелей, и это один из ключевых факторов удорожания нефти на товарных биржах. Если спрос на венесуэльскую нефть начнет расти, а страна увеличит производство, в этом случае можно говорить о снижении нефтяных цен.