Report: Центробанку Турции следует резко увеличить процентные ставки 7 июня - АНАЛИТИКА

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Немецкий Commerzbank еще в марте этого года объявил, что стремительное падение турецкой лиры и прогнозируемое к концу года достижение курса доллара 4 TRY/USD на 9 месяцев опередило ожидания.

Аналитическая группа Report отмечает, что в то время финансовое учреждение объясняло это растущими геополитическими рисками вокруг Турции.

Сегодня Commerzbank заявляет, что обесценивание национальной валюты соседней страны связано с макроэкономическими показателями.

"В качестве основных причин удешевления лиры чаще всего указываются повышение учетной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) и неопределенность в отношении ожидаемых в Турции выборов. Но это в корне неверно", - говорят аналитики банка. По их мнению, укрепление инвалют в Турции вызвано увеличением дефицита баланса текущих операций и ускорением инфляции.

С начала года турецкая лира обесценилась по отношению к доллару более чем на 21%, и в конечном итоге вошла в пятерку наиболее обвалившихся мировых валют. В список международного рейтингового агентства Standard and Poor's по этому показателю, помимо Турции, входят Аргентина, Пакистан, Египет и Катар. Кроме того, агентство заявило, что лира демонстрирует самую слабую позицию на фоне улучшения ситуации на мировых валютных рынках. Агентство пришло к такому выводу, сравнив 20 стран с крупнейшим в мире внешним долгом.

Аналитическая группа Report считает, что обесценивание национальной валюты Турции ускоряет инфляцию, затрудняет интеграцию в сфере финансирования, негативно влияет на экономическую активность из-за создаваемой ею неопределенности. Учитывая это, Центробанку Турции следует резко повысить процентные ставки на заседании 7 июня и, вызвав шоковый эффект на валютном рынке, предотвратить обесценивание лиры. В реальности этот шаг не снизит уровень инфляции в стране до 7-8%, но, по крайней мере, у правительства будет время предпринять дополнительные действия в результате роста национальной валюты.

В целом для стабилизации экономической ситуации Турция должна наладить отношения с США и странами ЕС, стимулировать поток иностранной валюты в страну. Лишь в этом случае курс доллара в соседней стране может снизиться до 4,25 лиры к концу года и 4,1 лиры к концу следующего года.