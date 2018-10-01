Report: Центробанки активно инвестируют в золото - АНАЛИТИКА

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Спрос мировых центробанков на золото и инвестиции в драгоценный металл растут.

Аналитическая группа Report, ссылаясь на отчет Всемирного золотого совета, подготовленного на основе данных Международного валютного фонда, отмечает, что в первом полугодии покупка золота регуляторами достигла пика с 2015 года.

В результате золотовалютные резервы центробанков на 1 июля достигли 33 763,6 тыс. тонн.

Наибольший рост золотых запасов отмечен в России, Турции и Казахстане. Эти страны с начала прошлого года купили соответственно 383,3, 125,8 и 68,4 тонны золота.

Тем не менее, на сегодняшний день по мере роста учетной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) мировые цены на золото показывают снижение. Если в прошлом году золото торговалось по 1 275 долларов за унцию, сейчас цены упали до 1,190-1,195 долларов. Экономисты не исключают, что если ФРС продолжит давление, цены упадут ниже 1 150 долларов. Это сыграет на руку центробанкам.

Аналитическая группа Report считает, что действия президента США Дональда Трампа, а также геополитические риски в восточном полушарии беспокоят участников финансового рынка, в том числе центробанки, в связи с чем они принимают предупредительные меры для предотвращения будущих возможных проблем. Одной из этих мер являются активные инвестиции в золото. Если процесс будет продолжительным, снижение цен на золото остановится, а его унция может подорожать до 1 500 долларов.