​Report: Центробанк Азербайджана может снизить маржу

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) может вновь снизить маржу по наличным валютным операциям, установленную для коммерческих банков на отметке +/-4%.

Аналитическая группа Report отмечает, что нынешняя ситуация привела к резким колебаниям валютного рынка. Примером этого может служить изменение курса покупки наличного доллара в диапазоне 1,45-1,57 AZN/USD (8%) в первые дни апреля в результате решений ЦБА.

Отметим, что в первый день прошлой недели, 4 апреля, ЦБА впервые после начала регулярных валютных аукционов объявил о манатной интервенции. Причиной скупки ЦБА долларов стало стремительное укрепление национальной валюты. Данное решение ЦБА в короткие сроки оказало влияние на рынок наличной валюты и курс доллара начал резко расти. В четверг, 7 апреля, ЦБА вновь организовал аукцион в целях долларовой интервенции. И в этот раз курс наличного доллара в течение нескольких часов упал на 4 процентных пункта или 2,5% - с 1,57 до 1,53 AZN/USD.

Аналитическая группа Report считает, что с целью положить конец резким колебаниям валютного курса ЦБА может вернуться к прежнему показателю маржи (+/-2%): "Это предотвратит резкие движения на наличном валютном рынке".